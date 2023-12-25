Подписчики PS Plus провели на исследовании открытого мира Ghost of Tsushima более 110 миллионов часов

Благодаря взлому студии Insomniac Games стало известно множество интересных подробностей, которые разработчики и компания Sony никогда бы не раскрыли. Мы уже знаем о существовании рабочего билда Marvel's Wolverine на ПК, а также о планах японского гиганта на мультиплатформенность. Теперь в утечке нашли увлекательную статистику подписки PS Plus. Сервис действительно обладает огромным числом пользователей, но еще более удивительно то, насколько они активны — игроки проводят миллионы часов в играх по подписке.

Как сообщается, указанная статистика PS Plus актуальна на апрель текущего года. Согласно опубликованным данным, самой популярной игрой среди пользователей подписки является сторонний тайтл, который не относится к Sony. Вероятно, поэтому его название было скрыто из отчета. Тем не менее сразу за ним следуют самые громкие эксклюзивы PlayStation: Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Tsushima и Marvel's Spider-Man.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales является самой популярной игрой в PS Plus, в которую поиграли более 6,6 миллиона пользователей. Второе место среди популярных игр от Sony занимает ролевой экшен Ghost of Tsushima. Он заинтересовал более 4,9 миллионов подписчиков. При этом проект установил рекорд в количестве затраченных часов на игру. Игроки провели на исследовании острова Цусима около 111 часов реального времени, чего не достигла ни одна другая игра.