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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.2 637 оценок

Подписчики PS Plus провели на исследовании открытого мира Ghost of Tsushima более 110 миллионов часов

Gutsz
Новости

Благодаря взлому студии Insomniac Games стало известно множество интересных подробностей, которые разработчики и компания Sony никогда бы не раскрыли. Мы уже знаем о существовании рабочего билда Marvel's Wolverine на ПК, а также о планах японского гиганта на мультиплатформенность. Теперь в утечке нашли увлекательную статистику подписки PS Plus. Сервис действительно обладает огромным числом пользователей, но еще более удивительно то, насколько они активны — игроки проводят миллионы часов в играх по подписке.

Как сообщается, указанная статистика PS Plus актуальна на апрель текущего года. Согласно опубликованным данным, самой популярной игрой среди пользователей подписки является сторонний тайтл, который не относится к Sony. Вероятно, поэтому его название было скрыто из отчета. Тем не менее сразу за ним следуют самые громкие эксклюзивы PlayStation: Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Tsushima и Marvel's Spider-Man.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales является самой популярной игрой в PS Plus, в которую поиграли более 6,6 миллиона пользователей. Второе место среди популярных игр от Sony занимает ролевой экшен Ghost of Tsushima. Он заинтересовал более 4,9 миллионов подписчиков. При этом проект установил рекорд в количестве затраченных часов на игру. Игроки провели на исследовании острова Цусима около 111 часов реального времени, чего не достигла ни одна другая игра.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ezdeaz

заанонсили бы пк версию на конец-то жадные

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Классная игра. Нв платину с удовольствием закрыл

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