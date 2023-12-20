В Marvel's Wolverine уже можно поиграть бесплатно и на ПК. Энтузиасты запустили ранний билд игры

После взлома студии Insomniac Games по сети распространилась информация о якобы утекшей в открытую сборке полностью играбельной версии Marvel's Wolverine. Мы писали об этом в отдельной заметке, и сегодня это удалось наконец-то подтвердить. В сети действительно появился весьма играбельный билд, который без особых проблем можно запустить на ПК.

Группе энтузиастов удалось запустить Marvel's Wolverine на ПК с помощью некоторых манипуляций. Сначала пользователи декомпилировали файлы сборки и проанализировали на наличие вредоносного ПО, которое могли оставить хакеры. Как сообщается, слитый билд имеет полностью нетронутые файлы, но его нельзя назвать актуальным. Файлы в проекте датируются еще прошлым годом, кроме того в ней реализована лишь техническая демонстрация игры с некоторыми уровнями и режимами, но без завершенного сюжета и даже моделей.

По словам игроков, которые уже успели оценить сборку на ПК, особых проблем с производительностью они не заметили. Ранний билд Marvel's Wolverine отлично работает на ПК под управлением клавиатуры и мыши, которые работают через эмулятор. Также игра уже на данном этапе поддерживает контроллер DualSense вместе с его уникальными возможностями.

Как сообщается, билд позволяет оценить основные механики игры, сменить облики главного героя и пройти несколько уровней. На одной из локаций в Marvel's Wolverine игрокам предлагают сыграть в рулетку и другие азартные игры. В одной из миссий вместо Россомахи управление переходит к Джин Грей, которая может летать. Также в этом билде есть отдельный режим под названием "Орда", позволяющий бесконечно сражаться с противниками.