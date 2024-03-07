Пользователи не хотят покупать Ghost of Tsushima на ПК из-за цены, однако игра уже покоряет чарты Steam

ПК-геймеры наконец-то дождались еще одного высокоценного эксклюзива из семейства PlayStation. Уже в мае этого года в Steam и Epic Games состоится релиз режиссерской версии Ghost of Tsushima. Анонс самурайского экшена пользователи встретили неоднозначно; как оказалось, многих смутила его цена. Тем не менее, проекту понадобилось меньше суток, чтобы пробиться в списки самых продаваемых игр на ПК только по предзаказам.
В социальных сетях и профильных форумах многие пользователи после анонса Ghost of Tsushima для ПК отказались покупать игру. Геймеры признались, что давно ждали игру на своей любимой платформе, но вынуждены пройти мимо нее. Судя по комментариям, игроки банально не хотят платить 60 долларов за экшен четырехлетней давности. Их смущает слишком скудный набор функций игры для ПК, который будет поддерживать только NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS для улучшения производительности. Проект не предлагает улучшения графики по сравнению с консольной версией и не может похвастаться трассировкой лучей, что оправдало бы покупку.
Для отечественного игрока ценник Ghost of Tsushima на ПК также будет малоприятным. Игра официально не продается в российском регионе. Если покупать проект через Казахстан, он обойдется 23 499 тенге (4 772 рубля). А вы готовы платить такую цену за игру с поколения PS4? Расскажите об этом в комментариях.
Несмотря на недовольство ценой, Ghost of Tsushima уже отлично продается на ПК. Согласно данным цифрового Steam, в некоторых регионах игра уже попала в топ-10 самых продаваемых игр. По продажам экшен уже превосходит Horizon: Forbidden West.
Хорошо, что для России игра вообще бесплатная.
Только если нет...
«А ещё я в неё ем»
Интересно, вы когда-нибудь перестанете постить эту картинку? Думаете кто-то еще не в курсе о ситуации с регионами? Кому надо знают как купить и уже давно завели второй акк или перевели свой, а вы всё постите эту чушь.
Как будто от вашего нытья ситуация с блокировками изменится.
Выпустите уже infamous second son на пк😭😭😭
+, всю трилогию)
Хотя бы секонд сан
Кто же заставляет то? Всегда есть альтернативы. Ну а если топите за совесть и всё такое, то харэ скулить... плОтите.
p.s. Дуню то вроде еще ни на одну консольную переделку не ставили.
Там есть что то завязанное на онлайне? Ну типо как пешки драгонс догме.
Никакой привязки нет.
Онлайновый кооперативный режим на прохождение на четверых, если не путаю, есть.
Вроде только кооператив по сети.
Догма и без пешек проходится, я 1-ую играла так и нормально. не понимаю, зачем вам эти пешки.
А, точно. Его позже добавили отдельно. На релизе Legends не было ещё.
Ну, это все еще дешевле чем новая ДД2. Так что как-бы странно, что в цусиму поплевали из-за цены, а в дд2 нет.
дд новая игра а цусиме 4 года, про нее давно забыть пора ибо ничего хорошего из себя не представляла как и 4 года назад а ехала на хайпе экза сони.
Думаете новая. Я боюсь что это та-же старая догма из далекого прошлого, просто с хорошим графоном и небольшими изменениями. Вспомните мои слова, когда ночью, в какой нить лесополосе, на вас нападет миллион волков и гоблинов и будут они спавнится нон стопом, пока в город не придете. Да, ночью они любят спамить вражин за спиной. А еще отсутствие вменяемого ТП и сохранок. Прям новая игры. ага =)
Да, дд2 - это новая игра и к чему ты это написала про первую часть ваще не понятно =) Аналогов догмы по пальцам - и это сами догмы. Аналогов цусимы - точнее цусима тупой клон любого асасина какой не возьми, так что вопрос не то что цены, а вообще смысла играть в этот 4х летний кусок кода с пс4 и ужасным графоном с плоскими деревьями даже на превью скринах это конечно да...
Догма - это клон любой рпг, да, со своими фишками. Но к примеру если на древний скай накатить вагон модов, и не только визуальных, то получите вполне себе не плохую игру. 1-ая догма была душная, думаете эта будет другой? Я вот уже сомневаюсь, после показа геймплея и пр. роликов. Думала брать, но лучше подожду нормальных обзоров. Все-же 1-уя я так и не прошла, задушила меня игра отсутствием быстрого перемещения.
Там есть перемещение же по вейпоинтам и вроде предмет был из инвентаря. Один фиг весь эндгейм в догме и самый смак происходил в данже где перемещение было не нужно.
Недовольны, но всё равно покупают. Парадокс.
Что тут у нас? Высосанное из пальца ничего под видом шок-новости. Многие пользователи это сколько? 10, 50, 1000? Конкретные цифры в студию. Где именно эти пользователи? В РФ? Да Сони ссать хотела на этот регион всю жизнь касаемо ценового вопроса, берите или валите, вдобавок еще и с продажи все поснимала, не говоря о запрете на активацию ключей.
Игра душная шляпа, её красный ценник 1000 руб.
Игра душная капец,сколько раз начинал на PS4 и потом на PS5 и бросал.....
100 рублей за аккаунт. Прошел и забыл. Нет времени и желания коллекционировать игры в которые больше никогда не сыграешь.
эм, зачем брать офку если нету защиты? iq300
А я прикупил
В epic дешевле
На торренте бесплатно))
одинаково, вроде, 60 баксов
butcher69-Подскажи как купил в Эпик-Гейм через какую карту?
Ой да Господи. Сейчас новые ААА релизы стоят 70 долларов и это ещё стандартное издание. Тут игра с DLC за 60 долларов. Но о чём это я. "Отечественная" пекота всё равно попрёт на рутрекер пиратить. Sony к сожалению на Denuvo не тратиться.
Со всем бы согласился НО - это просто клон асасинов причем как сказано, ему уже 4 года. Я например его не покупать ни играть не буду, тупо не интересно, валгала была лучше намного.
Ну если Валгалла лучше - то тут даже спорить не о чём.
Да не то что валгала - даже одиссея была лучше чем эта цусима от ноунеймов. На пг хвалят цусиму только потому что спиратят ибо денювы нет. Я тебе уверяю, если бы сони сказала что в игре будет защита - все новости в минусах бы были.