Пользователи не хотят покупать Ghost of Tsushima на ПК из-за цены, однако игра уже покоряет чарты Steam

ПК-геймеры наконец-то дождались еще одного высокоценного эксклюзива из семейства PlayStation. Уже в мае этого года в Steam и Epic Games состоится релиз режиссерской версии Ghost of Tsushima. Анонс самурайского экшена пользователи встретили неоднозначно; как оказалось, многих смутила его цена. Тем не менее, проекту понадобилось меньше суток, чтобы пробиться в списки самых продаваемых игр на ПК только по предзаказам.

В социальных сетях и профильных форумах многие пользователи после анонса Ghost of Tsushima для ПК отказались покупать игру. Геймеры признались, что давно ждали игру на своей любимой платформе, но вынуждены пройти мимо нее. Судя по комментариям, игроки банально не хотят платить 60 долларов за экшен четырехлетней давности. Их смущает слишком скудный набор функций игры для ПК, который будет поддерживать только NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS для улучшения производительности. Проект не предлагает улучшения графики по сравнению с консольной версией и не может похвастаться трассировкой лучей, что оправдало бы покупку.

Для отечественного игрока ценник Ghost of Tsushima на ПК также будет малоприятным. Игра официально не продается в российском регионе. Если покупать проект через Казахстан, он обойдется 23 499 тенге (4 772 рубля). А вы готовы платить такую цену за игру с поколения PS4? Расскажите об этом в комментариях.

Несмотря на недовольство ценой, Ghost of Tsushima уже отлично продается на ПК. Согласно данным цифрового Steam, в некоторых регионах игра уже попала в топ-10 самых продаваемых игр. По продажам экшен уже превосходит Horizon: Forbidden West.