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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.3 729 оценок

Раннее сравнение Ghost of Tsushima для ПК и PS5 демонстрирует изменения в освещении и многое другое

monk70
Новости

В Интернете было опубликовано новое раннее сравнительное видео Ghost of Tsushima Director's Cut, в котором подчеркиваются различия между версиями для ПК и PlayStation 5.

Видео, созданное Pentoplanya, основано на рекламном трейлере версии для ПК, опубликованном в начале этой недели, и помещает фрагменты из трейлера и версии для PlayStation 5 рядом, чтобы подчеркнуть различия, которые, похоже, в основном ограничиваются некоторыми изменениями освещения, которые делают игру более атмосферной.

Хотя две версии игры могут не сильно отличаться, Ghost of Tsushima Director's Cut для ПК станет окончательной версией игры благодаря некоторым эксклюзивным функциям, таким как разблокированная частота кадров, поддержка NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3 как масштабирование, так и генерация кадров, поддержка разрешений 21:9, 32:9 и 48:9 и многое другое. В игре также будет многопользовательский онлайн-режим Legends, подробности о котором появятся в ближайшие несколько недель. Будем надеяться, что он будет иметь кроссплатформенную поддержку.

Режиссерская версия Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Zloy_Parkur

По встроенном плееру только и оценивать разницу в графике. Что мешает использовать YouTube?

12
T2 FLAIR

Как я понял , им за залив видоса монет (бонусов) насыпают.

-2
-Zion-
Что мешает использовать YouTube?

Наличие рекламы в плеере PG.

0
Случайный Игрок

Графика повзрослела

8
Kartonkratos

Сравнивают в разных локациях с разными биомами! как то не корректно.

6
slamm86

На ПК будет оптимизация как в ролике где надпись pc trailer, т.е 5 фпс.)

0
marsh resident

все будет ок

0
darkevil555

блу эфект кто вообще его катает та?

0
wianewa

Опять на "некст ген" консолях НОВОГО поколения даунгрейд графония. Ничего нового, как тащили консоли рынок игр на дно, так и тащат.

-2
demanik1

Игра то ПС4, для 5 плойки вроде только разрешение и фпс подняли.

6
Eddward West

иди шизу свою лечи, она выходила изначально для 4 плойки 4 года назад, она еще на то время графой не блистала, какой тут некст ген, на пк ее просто портировали, по сути паст ген с 4ки, модами как раз добавят графон нормальный

-3
Yoshemitsu

Ценники на игры уже не тащат. Радуйся, дружочек.

-1
-Zion-

А что тащит наверх рынок?

-1
1barac9U7ada7

ДОЖДАЛИСЬ!!!!!!!! сонябои и сонигёрлы спасибо за бета тест) прямо от души парни и чувихи)))

-7
-Zion-

Это была альфа, бетатест у тебя будет.

1
Aksimad

У тебя болезнь же, да?

0