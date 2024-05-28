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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.8 1 792 оценки

Самурайский экшен Ghost of Tsushima и Elden Ring попали в тройку лидеров свежего чарта продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 7 по 14 мая. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Почти две недели Ghost of Tsushima наконец-то вышла на ПК. Эпопея о японских самураях давно ожидалась на этой платформе и самурайский экшен стал одним из самых успешных релизов Sony на ПК. Игра уже вторую неделю подряд не покидает тройку лидеров в чарте продаж, а следом за ней идет ролевой экшен Elden Ring.

Благодаря хорошим скидкам в топ-10 продаж вернулись Ready or Not и Total War: WARHAMMER 3, а на последнем месте можно заметить новую часть приключений воительницы - Senua’s Saga: Hellblade 2.

Hellidvers 2, несмотря на все спорные решения издательства Sony, не собирается сдаваться и продолжает удерживать позиции в списке самых прибыльных проектов недели.

  1. Steam Deck
  2. Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
  3. Elden Ring
  4. Cyberpunk 2077
  5. Total War: WARHAMMER 3
  6. Baldur's Gate 3
  7. Ready or Not
  8. Helldivers 2
  9. ELDEN RING Shadow of the Erdtree
  10. Senua’s Saga: Hellblade 2
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Jarvis666

Скорее бы на Цусиму рабочий патч выкатили. Прошлый совершенно ничего не пофиксил.

4
Пользователь ВКонтакте

А что там не так? // Рома Смерть

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