Самурайскому экшену Ghost of Tsushima исполнилось 3 года и авторы поблагодарили игроков за поддержку

Sucker Punch Productions до сих пор не подтвердила свой следующий проект, но, по слухам, разработчики занимаются созданием очередного самурайского приключения. Однако разработчики не забыли о своем главном хите и воспользовались возможностью напомнить игрокам о выходе Ghost of Tsushima.
17 июля 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4 состоялась премьера новой игры от разработчиков, известных, в частности, по сериям inFamous и Sly Cooper. Разработчики очень сильно удивили, пригласив игроков в феодальную Японию и представив историю самурая.
Ghost of Tsushima оказалась очень популярной, поэтому разработчики подготовили сетевое дополнение, а заодно и режиссерскую версию для PS5 и PS4 в 2021 году. В прошлом году Sony подтвердила продажи 9,73 млн. копий Ghost of Tsushima, но можно смело подозревать, что продажи уже достигли отметки более 10 млн. копий.
Тем временем японская корпорация сообщила о разработке экранизации Ghost of Tsushima, но нам пока не хватает двух анонсов - анонса Ghost of Tsushima для ПК и подтверждения работы над сиквелом.
Сегодня разработчики решили скромно отметить трехлетие игры и поблагодарили игроков через сообщение в Твиттере:
Сегодня исполняется три года с момента первого выпуска Ghost of Tsushima. Большое спасибо всем, кто играл и поддерживал нас!
пора переносить на рс
Один из последних достойных экзов
А душнарек?
Как то пофигу на этот гов, длц и не более, у цусимы был крутой визуал и серьезный сюжет, а так же разнообразная боевка.
Нуууу не знаю, так то визуал и боёвка по началу завлекают, но иногда казалось, что это сделали юбисофт. Разнообразием игра не блещет
Забавно, что 10 млн копий - почти столько же, сколько продали TLOU2. Притом что TLOU2 была флагманским проектом Сони, на который возлагались огромные надежды, а Призрак Цусимы - третьестепенной для Сони игрой, от которой никто ничего особо не ждал.
Очень жду на ПК.
выпустили бы на ПК и сразу на торрентах, игроки бы их так морально поддержали... )))