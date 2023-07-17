Самурайскому экшену Ghost of Tsushima исполнилось 3 года и авторы поблагодарили игроков за поддержку ©

Sucker Punch Productions до сих пор не подтвердила свой следующий проект, но, по слухам, разработчики занимаются созданием очередного самурайского приключения. Однако разработчики не забыли о своем главном хите и воспользовались возможностью напомнить игрокам о выходе Ghost of Tsushima.

17 июля 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4 состоялась премьера новой игры от разработчиков, известных, в частности, по сериям inFamous и Sly Cooper. Разработчики очень сильно удивили, пригласив игроков в феодальную Японию и представив историю самурая.

Ghost of Tsushima оказалась очень популярной, поэтому разработчики подготовили сетевое дополнение, а заодно и режиссерскую версию для PS5 и PS4 в 2021 году. В прошлом году Sony подтвердила продажи 9,73 млн. копий Ghost of Tsushima, но можно смело подозревать, что продажи уже достигли отметки более 10 млн. копий.

Тем временем японская корпорация сообщила о разработке экранизации Ghost of Tsushima, но нам пока не хватает двух анонсов - анонса Ghost of Tsushima для ПК и подтверждения работы над сиквелом.

Сегодня разработчики решили скромно отметить трехлетие игры и поблагодарили игроков через сообщение в Твиттере:

Сегодня исполняется три года с момента первого выпуска Ghost of Tsushima. Большое спасибо всем, кто играл и поддерживал нас!