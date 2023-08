Следующим фильмом режиссера Чада Стахелски может стать Ghost of Tsushima ©

За последние несколько лет подразделение PlayStation приложило немало усилий для адаптации своих франшиз в фильмы и сериалы. При этом успех был разным: к примеру, Uncharted стал коммерческим, но не критическим успехом. А вот Gran Turismo, похоже, может показать хорошие показатели по обоим направлениям. В то же время сериал The Last of Us стал настоящим хитом как с коммерческой, так и с критической точки зрения и, скорее всего, получит несколько крупных наград.

Среди других проектов, находящихся в разработке, фильм Ghost of Tsushima от режиссера "Джона Уика" Чада Стахелски. Режиссер только что закончил сагу "Джон Уик" (по крайней мере, на данный момент) и пребывает в поисках следующего проекта. Пока что режиссер занят в проекте "Призрак Цусимы", но он также работает и над другими фильмами, включая "Горец" и "Радуга-6". И никто пока не знает, каким именно будет его следующий фильм. Но в эфире подкаста Happy, Sad, Confused Стахелски высказал предположение, что именно этот проект может быть следующим.

Ghost of Tsushima - один из моих самых больших проектов. Это одна из самых красивых видеоигр, которые когда-либо создавались, так что это вызов - постараться сделать не хуже парней из Sucker Punch, собрать японских и азиатских актеров в роли монголов и получить поддержку всего остального мира - вот что здорово. Все, кто знаком с игрой, знают, что это фантастическая история, невероятный миф, связанный с очень специфической японской мифологией, но в то же время выходящий за рамки любой национальности. Я думаю, что это одна из лучших историй о видеоиграх [...] Я бы хотел сделать одну из них [в следующий раз].

На текущий момент о сроках выхода экранизации Ghost of Tsushima ничего не говорится. По всей видимости, Стахелски стремится сделать все правильно и хочет быть уверен, что все вовлеченные в работу стороны находятся на одной волне. Может быть, это единственный проект PlayStation Productions, для которого еще нет жестких временных рамок. Впрочем, по всей видимости, он твердо настроен снимать фильм, вопрос лишь в том, когда это произойдет.

Пока PlayStation не анонсировала продолжение Ghost of Tsushima, которая вышла в 2020 году. Однако, учитывая, что игра получила множество наград, стала большим коммерческим хитом, а также получила экранизацию, вполне логично полагать, что продолжение будет. Однако это всего лишь догадки, поскольку пока ничего не известно о планах Sucker Punch, кроме слухов. А учитывая, что с момента релиза игры прошло уже 3 года, можно предположить, что о сиквеле мы можем услышать в следующем году, и то если повезет.