Создатель Resident Evil Синдзи Миками остался в восторге от Ghost of Tsushima ©

Ghost of Tsushima стала хитом среди японских разработчиков, когда вышла в 2020 году. В частности, бывший режиссер Yakuza / Like a Dragon Тосихиро Нагоси был потрясен эпической игрой с открытым миром от Sucker Punch, а продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида сказал, что это была самая впечатляющая игра, в которую он играл в том году.

А теперь легендарный экс-разработчик Capcom Синдзи Миками высоко оценил приключения Дзина Сакаи. "Прошло довольно много времени с момента ее выхода, но я закончил Ghost of Tsushima", - пишет Миками в Twitter. "Это было очень весело, заключительная часть была великолепна".

Конечно, это не такая похвала, как предыдущие примеры, но все равно приятно узнать, что человеку, который помог создать одни из самых знаковых игр в истории, понравилась Ghost of Tsushima.