В сети нашли очередной намёк на разработку сиквела Ghost of Tsushima ©

В сети появились новые свидетельства того, что студия Sucker Punch работает над Ghost of Tsushima 2.

На этот раз источником информации стал Джошуа Пеграм (Joshua Pegram), художник, специализирующийся на создании локаций в играх. В своем профиле на ArtStation он указал Ghost of Tsushima 2 в числе проектов, над которыми он работает.

Когда геймеры обнаружили этот профиль и он стал попадать в заголовки, художник удалил упоминание Ghost of Tsushima 2 из своего профиля, но до этого несколько человек успели сделать скриншот страницы.

Джошуа Пеграм работал в студии Sucker Punch с марта 2017 года и отвечал за создание локаций для первой части Ghost of Tsushima. Он покинул команду в ноябре 2020 года, то есть вскоре после выхода игры. Таким образом, все указывает на то, что на начальных этапах планирования сиквела его участие было незначительным.

Конечно, это было три года назад, поэтому не исключено, что проект был свернут. Однако это маловероятно. В конце концов, Ghost of Tsushima имела огромный успех, и, несомненно, Sony позаботится о том, чтобы продолжение было создано. Тем более что слухи о сиквеле ходят уже давно.

Стоит отметить, что на сайте студии Sucker Punch недавно появилось новая вакансия геймдизайнера, который поможет расширить систему взаимодействия с окружением и NPC, что позволяет предположить, что этот аспект будет значительно улучшен в сиквеле.