Capcom удалила Denuvo из ремастера Ghost Trick: Phantom Detective

В ПК-версии сверхъестественного таинственного приключения Ghost Trick: Phantom Detective недавно была удалена Denuvo. Информация об этом поступила из базы данных Steam.

Для тех, кто не знает, Denuvo DRM - это печально известный инструмент защиты от взлома, который обычно ассоциируется с тем, что игры работают хуже, чем должны.

В игре Ghost Trick: Phantom Detective игроки управляют Сисселом, молодым человеком, который после пробуждения в виде духа понимает, что не помнит, кто он такой и почему умер.

"Кто я?", "Кто меня убил?" и "Почему меня убили?" - вот экзистенциальные вопросы, с которыми он сталкивается. В игровом процессе вам предстоит по собственному желанию переключаться между Страной живых и Миром призраков и отправиться в путешествие, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Ghost Trick: Phantom Detective уже доступна по всему миру для Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam.