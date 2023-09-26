Ghostbusters: Spirits Unleashed появится на Nintendo Switch в октябре ©

Ghostbusters: Spirits Unleashed, динамичная видеоигра об охоте или привидениях 4 на 1 от экспертов по асимметричному многопользовательскому режиму из IllFonic, начинает принимать предварительные заказы на Ecto Edition для Nintendo Switch 28 сентября 2023 года. Цифровое издание будет включать в себя все четыре DLC и оригинальную игру и станет доступно для игры 19 октября 2023 года. Физическое издание выйдет позднее в 2023 году от нашего физического партнера Nighthawk Interactive.

В Ghostbusters: Spirits Unleashed Рэй и Уинстон открывают Пожарную часть для вас и следующего поколения охотников за привидениями. Эта асимметричная игра в прятки представляет собой игру 4 на 1, в которой игроки будут играть либо в составе команды новых охотников за привидениями, либо в составе единственного призрака. Эта игра не только позволяет игрокам наслаждаться игрой в одиночку или с четырьмя друзьями, но также будет иметь онлайн и оффлайн одиночный режим, доступный в форме игры с помощью ботов. Самое главное: чем больше вы играете, тем больше будет разворачиваться история (с кат-сценами). Будь то охота или привидения, игру легко освоить, а освоить ее весело.

Ghostbusters: Spirits Unleashed можно приобрести в Nintendo Store, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Marketplace. Эта игра имеет полную поддержку кроссплея.