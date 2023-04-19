Трейлер бесплатного DLC для Ghostbusters: Spirits Unleashed ©

Illfonic снова в деле, запланировав выпуск очередного бесплатного DLC для Ghostbusters: Spirits Unleashed. Новое DLC, выходящее 20 апреля, включает в себя новую карту Courthouse, новый тип призрака, а для поклонников мультсериала "Экстремальные охотники за привидениями" - новую косметику, вдохновленную шоу.

Здание суда описывается как дом "десятилетий темных практик и паранормальных контактов", с залами, офисами и залами суда, соединенными в "уникальное переплетенное игровое пространство". Между тем, новый тип Призрака представляет Одержимого с тремя вариантами. Как следует из названия, тип призрака Одержимый обладает уникальной способностью овладевать гражданскими лицами и даже самими Охотниками за привидениями.

В DLC Spirits Unleashed также появился новый тип ИИ - Drudges. Эти существа помогают призраку вселятся в объекты здания и пугать людей, их можно породить через разломы. Новая способность миньонов также включена в Trap Minions: одиночный миньон, которого призрак сажает на землю или внутрь предметов, оживает, когда срабатывает его стазисное поле, и цепляется за ничего не подозревающую жертву.

И это помимо различных исправлений, улучшений качества жизни и доработок, которые вносятся в игру.

Ghostbusters: Spirits Unleashed уже вышла на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и PC через Epic Games Store.