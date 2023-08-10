Компания 505 Games объявила о начале приема заявок на участие в закрытом бета-тестировании Ghostrunner 2, однако количество мест "очень ограничено".
Ghostrunner - это хорошо принятый в 2020 году экшен-платформер, разработанный компанией One More Level. Вы играете за Джека Ghostrunner в быстро развивающемся киберпанковом слэшере от первого лица, в котором вам предстоит мчаться, прыгать, бегать по стенам, хвататься за них и скользить. В игре есть классная механика замедления времени, позволяющая уворачиваться и отклонять пули в воздухе.
В мае 505 представила автомобильные бои: Джек получил собственный мотоцикл ниндзя. В новом видеоролике Previously in Ghostrunner, представленном ниже, рассказывается о событиях первой игры, которые привели к побегу Джека из башни Дарма, что послужило основой для исследования пустоши за ее пределами в сиквеле.