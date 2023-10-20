Анонсирован сезонный пропуск для киберпанк-экшена Ghostrunner 2

Издательство 505 Games и компания-разработчик One More Level анонсировали сезонный пропуск Ghostrunner II, который будет содержать новый игровой режим и четыре косметических набора по сниженной цене $19,99.
В состав сезонного пропуска войдут следующие материалы:
- Endless Moto Mode - совершенно новый загружаемый игровой режим, который выйдет в 2024 г., а подробная информация будет объявлена позднее.
- Ice Pack - хладнокровно убивайте врагов с помощью первого загружаемого контента, который выйдет 7 декабря и будет содержать три скина для мечей, три скина для рук и скин для мотоцикла с морозной тематикой.
- Дополнительные косметические пакеты (x3) - будут выпущены три дополнительных косметических набора каждый из которых содержит по три скина для меча и рук и один скин для мотоциклиста.
Ghostrunner II выйдет 26 октября для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG. Демоверсия доступна уже сейчас.