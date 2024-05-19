Создатели ремейка GTA: Vice City на движке RAGE показали обновленный интерфейс и поделились прогрессом разработки

Создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, продемонстрировали обновленный интерфейс, который ожидает игроков в моде, а так же поделились достигнутым прогрессом в разработке модификации.
За прошедший месяц разработчики смогли полностью завершить необходимые доработки для радио и катсцен, а так же добились определенного прогресса в работе над сюжетными миссиями и интерфейсом игры:
- Сюжетные миссии - 72% (+2%);
- Оформление игры - 92% (+4%);
- Кат-сцены - 100% (+23%);
- Радио - 100% (+60%).
"Процентовка миссий и оформления игры практически не изменились только потому что большая часть проделанной работы под капотом. Это очень важные составляющие технической стороны игры, которых не видно. К такой работе относится например следующее:
Все скрипты выводят текст из внешнего текстового архива (можно переводить на разные языки, а не только английский). Все звуки выводятся так, как нужно (нет бага с пропажей звука при сворачивании игры и громкость теперь регулируется из настроек аудио). Все предзаписанные заглушки кат-сцен заменены на внутриигровые. Разного рода фиксы и т.д." - уточнили разработчики
Тем не менее, несмотря на то, что по графику кажется, будто работы над модом осталось немного, на самом деле это не так: по словам разработчиков, оставшиеся проценты - это очень времязатратная часть, которая потребует большого количества тестов в игре.
Так же создатели мода продемонстрировали переработанный интерфейс, которые игроки увидят в модификации:
Релиз GTA Vice City Nextgen Edition состоится в 2024-м году.
Снова повторюсь - почему написано РЕМАСТЕР, когда по факту это РЕМЕЙК? Ремастер - это обновление текстур, иногда интерфейса, но не геймплея, т.к. он остаётся прежним, а тут с нуля работа ведётся
Геймплей останется тот же, но на другом движке.
Инновационные изменения
То чувство когда фанаты стараются больше, чем те, кто прикрываются именем разработчика игры.... // Иван Марков
Круто, но главное, чтобы миссию с вертолётиком переделали.
Играйте на геймпаде, и все миссии на вертолетах во всех гта будут простыми
>игра про стрельбу
>играй на геймпаде
Понял
Почему её вообще кто-то сложной считает? Эта миссия простая, просто её надо делать не торопясь, времени на это хватает сполна. Я её с первого раза прошёл, хоть и с пк. Пришлось быстренько в управление залезать и понимать как бы попроще им управлять. Другое дело - миссия с самолётиками, куда более сложная.
P.S. Ребята просто переносят всё из оригинала, стараясь ничего не менять, так что миссия с вертолётиком, увы, переделана (скорее всего) не планируется
всю жизнь играл в GTA на геймпаде, о проблеме миссии с вертолетом, с удивлением, узнал в интернете..
Во всех играх серии ГТА полеты на самолетах и вертолетах заточены под геймпад. ГТА вообще в первую очередь консольная игра
Не прилетит ли им от роков/тейк ту судебный иск, как другим мододелам… 🧐 // Илья Афанасьев
А у Take-Two осталось юр.лицо в России?
А где указано, что это российские мододелы? Надо было указывать в заголовке это, немногие проваливаются в статью, чтоб выяснить // Илья Афанасьев
В статье ссылка на выдержку из интервью с ними, где они говорят откуда они и в том числе отвечают на вопрос о T2.
Это нужно указывать в самой статье, а не ссылку в ссылке. // Илья Афанасьев
Кому надо? Роки захотят, сами кого надо найдут, а не по ссылочком с ПГ.