на главную
об игре
Ghostrunner 2 26.10.2023
7.4 51 оценка

Ghostrunner 2 ушла на золото и выйдет в срок

©
monk70
Новости

После первого эпизода, в котором умело смешаны экшн с катаной и платформер в атмосфере киберпанка, через несколько недель выйдет Ghostrunner 2, в которой будет использоваться та же смесь, но попутно будет добавлено несколько новых функций. Демо-версия уже доступна, но игроки все равно смогут получить игру до ее выпуска.

Разработчики сообщили , что Ghostrunner 2 присутствует на фестивале Steam Next Fest, который позволяет до 16 октября опробовать сотни демоверсий различных игр. Но прежде всего студия объявила, что Ghostrunner 2 ушла на золото, что значит, что разработка игры завершена и она будет готова к выходу в конце месяца.

Дата выхода Ghostrunner 2 назначена на 26 октября ев ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

-1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
wianewa

Они всё ещё не включили dx12 и не исправили лютые краши при включении RTX?

1
askazanov

На выходе видно будет) авось подправили!?)

0