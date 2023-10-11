Ghostrunner 2 ушла на золото и выйдет в срок

После первого эпизода, в котором умело смешаны экшн с катаной и платформер в атмосфере киберпанка, через несколько недель выйдет Ghostrunner 2, в которой будет использоваться та же смесь, но попутно будет добавлено несколько новых функций. Демо-версия уже доступна, но игроки все равно смогут получить игру до ее выпуска.
Разработчики сообщили , что Ghostrunner 2 присутствует на фестивале Steam Next Fest, который позволяет до 16 октября опробовать сотни демоверсий различных игр. Но прежде всего студия объявила, что Ghostrunner 2 ушла на золото, что значит, что разработка игры завершена и она будет готова к выходу в конце месяца.
Дата выхода Ghostrunner 2 назначена на 26 октября ев ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Они всё ещё не включили dx12 и не исправили лютые краши при включении RTX?
На выходе видно будет) авось подправили!?)