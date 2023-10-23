Издательство 505 Games назвало точное время выхода киберпанк-экшена Ghostrunner 2

Издательство 505 Games и компания-разработчик One More Level объявили точное время выпуска игры Ghostrunner 2 - киберпанк-экшен станет доступным на всех платформах 26 октября в 18:00 по МСК. Предварительная загрузка для пользователей Brutal Edition начнется сегодня, а релиз запланирован на 24 октября.
Ghostrunner 2 - это долгожданный хардкорный экшен от первого лица, события которого происходят спустя год после событий первой части Ghostrunner. Игроков ожидают увлекательные сражения, полные адреналина, в постапокалиптическом мире киберпанка, который остался после свержения Ключника - жестокого тирана, который правил Башней Дхармы, последним оплотом человечества.
Дата выхода Ghostrunner 2 назначена на 26 октября ев ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.