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Ghostrunner 2 26.10.2023
7.3 54 оценки

Издательство 505 Games назвало точное время выхода киберпанк-экшена Ghostrunner 2

butcher69
Новости

Издательство 505 Games и компания-разработчик One More Level объявили точное время выпуска игры Ghostrunner 2 - киберпанк-экшен станет доступным на всех платформах 26 октября в 18:00 по МСК. Предварительная загрузка для пользователей Brutal Edition начнется сегодня, а релиз запланирован на 24 октября.

Ghostrunner 2 - это долгожданный хардкорный экшен от первого лица, события которого происходят спустя год после событий первой части Ghostrunner. Игроков ожидают увлекательные сражения, полные адреналина, в постапокалиптическом мире киберпанка, который остался после свержения Ключника - жестокого тирана, который правил Башней Дхармы, последним оплотом человечества.

Дата выхода Ghostrunner 2 назначена на 26 октября ев ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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