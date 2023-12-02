Пакет DLC Ice Pack для Ghostrunner 2 выйдет 7 декабря вместе с хардкорным режимом

Пакет DLC 1: Ice Pack для Ghostrunner 2 выйдет 7 декабря на всех платформах. Это обновление также будет включать в себя хардкорный режим, который станет доступен всем игрокам после завершения основной истории.
В дополнение Ghostrunner 2 Ice Pack входят наборы меча и перчаток Ice Tarantula, Black Widow и Web Cutter. Он также включает в себя скин Motorcycle Design IC3 для игрового мотоцикла с уникальными эффектами ледового боя.
Кроме того, обновление Ice Pack также предоставит всем игрокам хардкорный режим. Хардкорный режим — это значительное повышение сложности по сравнению с оригинальной игрой. В нем представлены измененные уровни с новыми местами расположения врагов и объектами, чтобы сохранить свежесть впечатлений для игроков. В качестве бонуса все улучшения и способности будут разблокированы с самого начала в этом режиме, что сделает прохождение немного проще.
Ice Pack — первое из четырех косметических DLC, которые выйдут для Ghostrunner 2 в будущем. В следующем году планируется выпустить Dragon Pack, Heat Pack и Anniversary Pack, а также бесконечный мото-режим.