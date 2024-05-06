Дата раннего доступа Mutant Football League 2 в Steam назначена на конец этого месяца

Приготовьтесь к безумному и кровавому зрелищу в продолжении Mutant Football League. Здесь нет места скучным правилам — в этой игре побеждает тот, кто готов пойти на всё ради триумфа. Вы можете выбрать классический путь и набрать больше очков, чем соперник, или же прибегнуть к более радикальным методам и буквально разбить противника в пух и прах, заставив его признать поражение перед лицом вашей безжалостной мощи.

MFL2 предлагает впечатляющий выбор из 32 команд профессиональной лиги, каждая из которых обладает своим уникальным стилем, характером и жаждой крови. От зловещих Karcass City Creeps до безжалостных Killadelphia Evils и несокрушимых Blitzburgh Steelheads — вы сможете выбрать команду по своему вкусу и повести её к славе на полях этого безумного футбольного мира. Игра также включает обновлённые реестры команд и рейтинги игроков для каждого нового сезона, гарантируя, что каждый матч будет непохожим на предыдущий. Но на этом выбор не заканчивается — в MFL2 вас ждут ещё 16 команд второстепенных лиг, таких как свирепые Orcs of Hazards и высокотехнологичные Tokyo Terminators. А если вам этого недостаточно — создайте свою собственную команду мутантов, выберите игроков с уникальными способностями и покажите всем, что значит настоящий безумный футбол.

Также заслуживает внимания тот факт, что в арсенале каждой команды MFL2 есть свой набор коварных специальных приёмов, известных как Грязные трюки. Эти уникальные способности способны в одно мгновение перевернуть ход любого матча, превратив неминуемое поражение в триумфальную победу. Есть возможность подкупить судью, чтобы он принял сомнительное решение в вашу пользу — это может стать решающим фактором в самый напряжённый момент игры. Или просто представьте, как вы бросаете бомбу, выводя из строя ключевого защитника команды соперника и открывая брешь в их обороне. И на этом возможности не заканчиваются — ещё в игре можно раззадорить домашнюю толпу, превратив стадион в кипящий котёл ярости и агрессии, деморализуя противника и вдохновляя своих игроков на новые свершения. А если и этого недостаточно, вы всегда можете прибегнуть к тяжёлой артиллерии — дробовикам, бензопилам и прочему смертоносному оружию, которым можно оснастить своих игроков.