Дата раннего доступа Mutant Football League 2 в Steam назначена на конец этого месяца

Период раннего доступа Mutant Football League 2 в Steam стартует 31 мая 2024 года, в результате чего Mayhem Bowl перейдет в новое поколение с жестокими, сокрушительными матчами, десятками команд-убийц и стадионов, а также улучшенными игроками, которые претерпевают визуальные изменения в игре.
Mutant Football League 2 отличается серьезным визуальным изменением: уникальными персонажами, динамическим освещением и более четкими деталями. В MFL 2 вас ждут еще более смертоносные «грязные трюки», карты игроков MFL, которые упрощают настройку и совершенствование вашего состава, а также SkillRoid Injections для улучшения ключевых навыков игрока. Многие из этих интересных новых функций можно будет опробовать во время раннего доступа. Другие функции, такие как Dynasty Supreme, режим кампании MFL 2, в котором вы берете скромную группу неудачников и собираете из них команду бесспорных чемпионов, будут доступны при запуске.
прикольно!)