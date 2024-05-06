Новое обновление для The Invincible добавило Ровер

С сегодняшнего дня, 6 мая, доступен Voyager — обновление, которое переводит The Invincible на версию 1.2. Это обновление вносит улучшения в научно-фантастическое приключение от 11 bit Studios и Starward Industries, вдохновленное книгой Станислава Лема, с динамическим обзором камеры во время вождения Ровера, улучшенной скоростью ходьбы и спринта в некоторых локациях, дополнительными слайдами для сюжета и расширенным полем зрения.
Кроме того:
- Добавлен внутриигровой ввод для прямого запуска комиксов, что позволяет вам также погрузиться в свою уникальную игровую историю с возможностью увеличивать точные кадры;
- Изменен цвет флэшбеков;
- В разделе специальных возможностей добавлена возможность отключить автоматическое взаимодействие;
- Обновлен внешний вид наклейки, указывающей на возможность подняться;
- Исправлены ошибки, связанные с движением камеры и режимом проверки слайдов;
- Небольшие изменения анимации и звука;
- Исправлены проблемы с производительностью и пользовательским интерфейсом;
- Небольшие корректировки локализации.
"добавило Ровер"
Насколько помню, он там был всегда, а это обновление лишь добавило возможность включать вид от 3 лица при поездке на Ровере.
когда прогуливал уроки английского в школе и приходится юзать промт
А сильно он там нужен то?