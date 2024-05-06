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The Invincible 06.11.2023
От первого лица, Научная фантастика
7.4 296 оценок

Новое обновление для The Invincible добавило Ровер

monk70
Новости

С сегодняшнего дня, 6 мая, доступен Voyager — обновление, которое переводит The Invincible на версию 1.2. Это обновление вносит улучшения в научно-фантастическое приключение от 11 bit Studios и Starward Industries, вдохновленное книгой Станислава Лема, с динамическим обзором камеры во время вождения Ровера, улучшенной скоростью ходьбы и спринта в некоторых локациях, дополнительными слайдами для сюжета и расширенным полем зрения.

Кроме того:

  • Добавлен внутриигровой ввод для прямого запуска комиксов, что позволяет вам также погрузиться в свою уникальную игровую историю с возможностью увеличивать точные кадры;
  • Изменен цвет флэшбеков;
  • В разделе специальных возможностей добавлена ​​возможность отключить автоматическое взаимодействие;
  • Обновлен внешний вид наклейки, указывающей на возможность подняться;
  • Исправлены ошибки, связанные с движением камеры и режимом проверки слайдов;
  • Небольшие изменения анимации и звука;
  • Исправлены проблемы с производительностью и пользовательским интерфейсом;
  • Небольшие корректировки локализации.
15
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Laicus

"добавило Ровер"

Насколько помню, он там был всегда, а это обновление лишь добавило возможность включать вид от 3 лица при поездке на Ровере.

2
Александр Назарко

когда прогуливал уроки английского в школе и приходится юзать промт

1
Alcoza1cer

А сильно он там нужен то?

0