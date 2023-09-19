Bethesda работает над Dishonored 3, Doom Year Zero, Ghostwire: Tokyo 2 и ремастерами Oblivion/Fallout 3

Согласно утечке документа FTC, компания Bethesda в настоящее время работает над поистине удивительными играми. Этот документ является подлинным, и в нем раскрывается практически все, что будет создано компанией Bethesda в ближайшие несколько лет.
Согласно документу FTC, в следующем году Bethesda планирует выпустить новую игру про Индиану Джонса и ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Затем, в 23-м финансовом году, Bethesda выпустит новую игру Doom, получившую название Doom Year Zero. К сожалению, у нас нет никаких дополнительных сведений о новой игре Doom. Зато известно, что id Software уже работает над новой версией движка id Tech Engine. Поэтому можно предположить, что Doom Year Zero будет создан на нем.
Наконец, в отдаленном будущем Bethesda планирует выпустить The Elder Scrolls VI, Fallot 3 Remaster, Dishonored 3 и Ghostwire: Tokyo 2. Скорее всего, что эти игры не выйдут в 24-м финансовом году, так что, скорее всего, указанный срок выхода уже не соответствует действительности.
Так же в списке есть таинственный "проект по лицензии" и две игры под кодовыми названиями Project Platinum и Project Kestrel.
Опять же, это документ из суда, а значит, вся эта информация легитимна. Это не сомнительная утечка с 4chan или Reddit. Это реальная информация.
В общем, FTC, по сути, слила все предстоящие релизы Bethesda. И хотя для компании это, возможно, плохая новость, для нас это, безусловно, отличная новость, так как она дает представление о том, что нас ждет.
С одной стороны здорово, с другой стороны.. После Redfall, Starfield, Wolfenstein Youngblood как-то не надеешься на качественные проекты.
Вульф лишний т.к после него вышли крутые дисонорд 2, оба дума и мертвая петля. Да и потом бефесда-издатель. Сами игры разрабатывают аркейн и id software. Кроме фолыча и Скайрима. Но там тоже не беседка т.к вряд ли они умеют делать ремастеры)
Wolfenstein Youngblood - 2019 год, Dishonored 2 - 2016 год. Redfall и Youngblood это как раз те самые "проекты-убийцы", после которых дела у разработчиков идут не очень. С Doom'ом всё хорошо будет, id software всегда знают, что делают.
Redfall делали не те люди, которые делали дизонорд 2
У Arcane есть 2 студии: одна в Техасе (США), вторая в Лионе (Франция). Одна студия отвечает за техническую часть проекта, другая за техническую и художественную. Иными словами, в любом случае проект прогоняется через обе студии и можно их не разделять т.к. Arcane принадлежит Zenimax.
В 2021 году Zenimax была куплена Microsoft'ами, включая Bethesda Softworks. После Dishonored 2 многие "коренные" разработчики из Arcane начали уходить из-за низких зарплат в Zenimax. Потом из Redfall хотели сделать донат-игру, из-за чего другая часть разработчиков тоже ушла. В результате всю донат-часть из игры вырезали и слепили проект из того, что осталось.
Единственным недавним проектом на "старых" принципах был Deathloop, у которого было 2 главных лица: Динга Бакаба (гейм директор, работавший над Dishonored 2 и Deathloop), который пришёл на смену Ромуальду Капрону (он участвовал в каждом проекте Arcane, начиная с Тёмной Мессии в 2004/2005) и второе лицо - Себастьян Миттон (худ.директор), он вообще везде руку приложил - Dishonored, у Спилберга в кино и даже в HL2, уровень "Добро пожаловать в Равенхолм) . Будут ли они работать дальше и будут ли качественные проекты - большой вопрос. Если будут работать эти два кадра - будут хорошие проекты. Возможно уже не такие, как до Deathloop, но не хуже.
Базара 0. По фактам меня слил.
А чё, ещё одной 100500й версии Скайрима больше не будет?
Dishonored 3, Doom Year Zero очень классно,но зачем продолжение этой хрени Ghostwire: Tokyo 2,где The Evil Within 3.
явно просто вброс ~_~ ибо Рафаэль Калантонио ушел из компании ибо отказались развивать иммерсивсимы и делать Dishonored 3 в частности ~_~ не рентабельный жанр. даже как проект для гемпасса это маловероятно. Дум и то реальней. про The Evil Within 3 уже давно слухи ходят.
вот дум действительно херь. тупейшая стрелялка с тупейшим сюжетом. а Ghostwire куда интереснее как минимум с лорной и сюжетной стороны. да и геймплей повеселее и красочнее чем 100500 одинаковых пушек с разным режимом стрельбы.
Смешно,а два их последних мёртвых высера Deathloop,Redfall рентабельные что ли,форумы умерли ещё до релиза (да и дерьмом эти поделия тоже до релиза залили так как по геймплейным роликам всё сразу было понятно),этот хлам даже за бесплатно не нужен,я вообще не понимаю кто в здравом уме покупал это дерьмо,до этого я все игры Арканов покупал с огромным удовольствием.
Серия Doom это единственный годный олдскульный шутер за многие годы,шикарные локации с качественным левел дизайном,тонной секретов,отличным боссами и просто ураганным,хардкорным геймплеем,а мастер уровни и уровни от сообщества это вообще сказка,при чём и ДЛС офигенные получились,сто лет уже от сингловых шутеров столько челенджа и удовольствия не получал.
О качестве проектов вообще речи не идет, важны лишь продажи. А хотение фанатов на формирование бюджета разработки - никак не влияет =) Deathloop и the death of the outsider собраны из асетов Dishonored 2, что уже само по себе говорит, что для компании это мертвый проект, из которого выжали последние соки.
По любому вырежут что нибудь в ремастерах
Гетеросексуалов?)))
От Беседки в Злой вазелин 3 и вторую Добычу я бы погонял, а из якобы слитого, в первую очередь оценил бы третий Фолыч, как ни как моя первая игра в открытом мире. Помнится пропадал в ней днями на пролёт.
Фолыч и облу тупо возьмут разрабов аналогичных модов, дадут проценты с продаж.
Очень бы хотелось, чтобы Беседка начала с Морры.В своё время пропустил и хотелось бы познакомиться. Ну а потом можно уже и Облу посмотреть.
Если ремастер облы выйдет на новом движке, то и ремейк от фанатов не нужен будет ))
Беседка, смотрю, доением занялась конкретно.
Значит слухи о ремастере Fallout 4 оказались ложью, жаль.
вообще не жаль. пох на этот фолаут. вот гоуствайер и дисонерд действительно интерено. а очередной постапоколиптический шутер нах не сдался. их и так хоть опой жри.
Если у ремастеров будет тот самый обновленный движок, а скорее всего он и будет, то я даже не знаю
Ремейк Морровинда мы, похоже, вряд ли дождемся.
Ну ладно Обла, еще можно понять, зачем ей ремастер. Но Фолл 3 же вполне неплохо сохранился. Ему-то ремастер нафига?
У одной игры данной компании, которая ещё свежее на 3и года, уже было несколько ремастеров. Ну и объективно, Фол 3 не далеко от Обливиона ушёл, и на картах 512гб на ультрах летал.
А что касается Мора, там если только полноценный ремейк делать, ремастер там уже не поможет, тогда ТЕС 6 точно на следующее десятилетие перенесётся
Что Обливиону, что Ф3 и ФНВ нужны не ремастеры, а ремейки и переносы на новый движок. Обливион на старом еще как-то более-менее играется, а вот на Фоллауты с их стрельбой без слёз не взглянешь. И да, я пробовал играть с модами на стрельбу и анимации от мододелов, которые по мнению некоторых "все пофиксят" - результат тот же. Стрельба отвратительная.
Гоуствайр 2? Кому нужно это скучное радужное шапито про школьника в которого вселился мощный дед, который должен был быть хоррором изначально про охоту на нечисть, лучше бы сделали наконец злые внутренности новые.
Оооо Bethesda работает над Dishonored 3 если это правда?! ЭТО ОФИГЕТЬ КРУТАЯ НОВОСТЬ!!!. Господи боже, как же хочется что бы дизоноред 3 вышла. Пускай хотя бы хотя бы даже официальный трейлер от самой беседки.
Dishonored 3 от бесетки? NOOOOOOOOOOOOOOOO
ремастер обливиона, фолаута 3 интересна но не джду слишком много
было бы наверно прикольно ремейкнуть ф3 на уе5 с нанами чтобы камни и кирпичи на земле были не текстурой и трещины все и заклепки. такое бы я наверно в тгм моде пробежал бы но это мощный ремейк будет.
гоуствайер и дисонерд хорошо. ремастер обливиона туда сюда. остальное побоку вообще.
Було б непогано!
так