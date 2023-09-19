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GhostWire: Tokyo 25.03.2022
6.8 374 оценки

Bethesda работает над Dishonored 3, Doom Year Zero, Ghostwire: Tokyo 2 и ремастерами Oblivion/Fallout 3

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butcher69
Новости

Согласно утечке документа FTC, компания Bethesda в настоящее время работает над поистине удивительными играми. Этот документ является подлинным, и в нем раскрывается практически все, что будет создано компанией Bethesda в ближайшие несколько лет.

Согласно документу FTC, в следующем году Bethesda планирует выпустить новую игру про Индиану Джонса и ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Затем, в 23-м финансовом году, Bethesda выпустит новую игру Doom, получившую название Doom Year Zero. К сожалению, у нас нет никаких дополнительных сведений о новой игре Doom. Зато известно, что id Software уже работает над новой версией движка id Tech Engine. Поэтому можно предположить, что Doom Year Zero будет создан на нем.

Наконец, в отдаленном будущем Bethesda планирует выпустить The Elder Scrolls VI, Fallot 3 Remaster, Dishonored 3 и Ghostwire: Tokyo 2. Скорее всего, что эти игры не выйдут в 24-м финансовом году, так что, скорее всего, указанный срок выхода уже не соответствует действительности.

Так же в списке есть таинственный "проект по лицензии" и две игры под кодовыми названиями Project Platinum и Project Kestrel.

Опять же, это документ из суда, а значит, вся эта информация легитимна. Это не сомнительная утечка с 4chan или Reddit. Это реальная информация.

В общем, FTC, по сути, слила все предстоящие релизы Bethesda. И хотя для компании это, возможно, плохая новость, для нас это, безусловно, отличная новость, так как она дает представление о том, что нас ждет.

39
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Комментарии: 37
Ваш комментарий
MrGamerDad

С одной стороны здорово, с другой стороны.. После Redfall, Starfield, Wolfenstein Youngblood как-то не надеешься на качественные проекты.

8
Гамер132

Вульф лишний т.к после него вышли крутые дисонорд 2, оба дума и мертвая петля. Да и потом бефесда-издатель. Сами игры разрабатывают аркейн и id software. Кроме фолыча и Скайрима. Но там тоже не беседка т.к вряд ли они умеют делать ремастеры)

-1
MrGamerDad Гамер132

Wolfenstein Youngblood - 2019 год, Dishonored 2 - 2016 год. Redfall и Youngblood это как раз те самые "проекты-убийцы", после которых дела у разработчиков идут не очень. С Doom'ом всё хорошо будет, id software всегда знают, что делают.

1
СнопакДоминатор

Redfall делали не те люди, которые делали дизонорд 2

0
MrGamerDad СнопакДоминатор

У Arcane есть 2 студии: одна в Техасе (США), вторая в Лионе (Франция). Одна студия отвечает за техническую часть проекта, другая за техническую и художественную. Иными словами, в любом случае проект прогоняется через обе студии и можно их не разделять т.к. Arcane принадлежит Zenimax.

В 2021 году Zenimax была куплена Microsoft'ами, включая Bethesda Softworks. После Dishonored 2 многие "коренные" разработчики из Arcane начали уходить из-за низких зарплат в Zenimax. Потом из Redfall хотели сделать донат-игру, из-за чего другая часть разработчиков тоже ушла. В результате всю донат-часть из игры вырезали и слепили проект из того, что осталось.

Единственным недавним проектом на "старых" принципах был Deathloop, у которого было 2 главных лица: Динга Бакаба (гейм директор, работавший над Dishonored 2 и Deathloop), который пришёл на смену Ромуальду Капрону (он участвовал в каждом проекте Arcane, начиная с Тёмной Мессии в 2004/2005) и второе лицо - Себастьян Миттон (худ.директор), он вообще везде руку приложил - Dishonored, у Спилберга в кино и даже в HL2, уровень "Добро пожаловать в Равенхолм) . Будут ли они работать дальше и будут ли качественные проекты - большой вопрос. Если будут работать эти два кадра - будут хорошие проекты. Возможно уже не такие, как до Deathloop, но не хуже.

3
СнопакДоминатор MrGamerDad

Базара 0. По фактам меня слил.

0
wiezmin

А чё, ещё одной 100500й версии Скайрима больше не будет?

3
saa0891

Dishonored 3, Doom Year Zero очень классно,но зачем продолжение этой хрени Ghostwire: Tokyo 2,где The Evil Within 3.

0
Astrallines

явно просто вброс ~_~ ибо Рафаэль Калантонио ушел из компании ибо отказались развивать иммерсивсимы и делать Dishonored 3 в частности ~_~ не рентабельный жанр. даже как проект для гемпасса это маловероятно. Дум и то реальней. про The Evil Within 3 уже давно слухи ходят.

-4
Megido

вот дум действительно херь. тупейшая стрелялка с тупейшим сюжетом. а Ghostwire куда интереснее как минимум с лорной и сюжетной стороны. да и геймплей повеселее и красочнее чем 100500 одинаковых пушек с разным режимом стрельбы.

-3
saa0891 Astrallines
делать Dishonored 3 в частности ~_~ не рентабельный жанр

Смешно,а два их последних мёртвых высера Deathloop,Redfall рентабельные что ли,форумы умерли ещё до релиза (да и дерьмом эти поделия тоже до релиза залили так как по геймплейным роликам всё сразу было понятно),этот хлам даже за бесплатно не нужен,я вообще не понимаю кто в здравом уме покупал это дерьмо,до этого я все игры Арканов покупал с огромным удовольствием.

-2
saa0891 Megido

Серия Doom это единственный годный олдскульный шутер за многие годы,шикарные локации с качественным левел дизайном,тонной секретов,отличным боссами и просто ураганным,хардкорным геймплеем,а мастер уровни и уровни от сообщества это вообще сказка,при чём и ДЛС офигенные получились,сто лет уже от сингловых шутеров столько челенджа и удовольствия не получал.

0
Astrallines saa0891

О качестве проектов вообще речи не идет, важны лишь продажи. А хотение фанатов на формирование бюджета разработки - никак не влияет =) Deathloop и the death of the outsider собраны из асетов Dishonored 2, что уже само по себе говорит, что для компании это мертвый проект, из которого выжали последние соки.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

По любому вырежут что нибудь в ремастерах

0
StarfieJId

Гетеросексуалов?)))

0
Fox534

От Беседки в Злой вазелин 3 и вторую Добычу я бы погонял, а из якобы слитого, в первую очередь оценил бы третий Фолыч, как ни как моя первая игра в открытом мире. Помнится пропадал в ней днями на пролёт.

0
ForsakenOne

Фолыч и облу тупо возьмут разрабов аналогичных модов, дадут проценты с продаж.

0
Lvinomord

Очень бы хотелось, чтобы Беседка начала с Морры.В своё время пропустил и хотелось бы познакомиться. Ну а потом можно уже и Облу посмотреть.

0
nodas

Если ремастер облы выйдет на новом движке, то и ремейк от фанатов не нужен будет ))

0
Кей Овальд

Беседка, смотрю, доением занялась конкретно.
Значит слухи о ремастере Fallout 4 оказались ложью, жаль.

0
Megido

вообще не жаль. пох на этот фолаут. вот гоуствайер и дисонерд действительно интерено. а очередной постапоколиптический шутер нах не сдался. их и так хоть опой жри.

-5
Ben Green

Если у ремастеров будет тот самый обновленный движок, а скорее всего он и будет, то я даже не знаю

0
0ncnjqybr

Ремейк Морровинда мы, похоже, вряд ли дождемся.

Ну ладно Обла, еще можно понять, зачем ей ремастер. Но Фолл 3 же вполне неплохо сохранился. Ему-то ремастер нафига?

0
wiezmin

У одной игры данной компании, которая ещё свежее на 3и года, уже было несколько ремастеров. Ну и объективно, Фол 3 не далеко от Обливиона ушёл, и на картах 512гб на ультрах летал.

А что касается Мора, там если только полноценный ремейк делать, ремастер там уже не поможет, тогда ТЕС 6 точно на следующее десятилетие перенесётся

0
SR388

Что Обливиону, что Ф3 и ФНВ нужны не ремастеры, а ремейки и переносы на новый движок. Обливион на старом еще как-то более-менее играется, а вот на Фоллауты с их стрельбой без слёз не взглянешь. И да, я пробовал играть с модами на стрельбу и анимации от мододелов, которые по мнению некоторых "все пофиксят" - результат тот же. Стрельба отвратительная.

0
OculusMortem

Гоуствайр 2? Кому нужно это скучное радужное шапито про школьника в которого вселился мощный дед, который должен был быть хоррором изначально про охоту на нечисть, лучше бы сделали наконец злые внутренности новые.

0
Sniper_11

Оооо Bethesda работает над Dishonored 3 если это правда?! ЭТО ОФИГЕТЬ КРУТАЯ НОВОСТЬ!!!. Господи боже, как же хочется что бы дизоноред 3 вышла. Пускай хотя бы хотя бы даже официальный трейлер от самой беседки.

0
Nanwea

Dishonored 3 от бесетки? NOOOOOOOOOOOOOOOO

0
MunchkiN 616

ремастер обливиона, фолаута 3 интересна но не джду слишком много
было бы наверно прикольно ремейкнуть ф3 на уе5 с нанами чтобы камни и кирпичи на земле были не текстурой и трещины все и заклепки. такое бы я наверно в тгм моде пробежал бы но это мощный ремейк будет.

-1
Megido

гоуствайер и дисонерд хорошо. ремастер обливиона туда сюда. остальное побоку вообще.

-1
mr_4if

Було б непогано!

-4
Low Rider944

так

-1