Bethesda работает над Dishonored 3, Doom Year Zero, Ghostwire: Tokyo 2 и ремастерами Oblivion/Fallout 3 ©

Согласно утечке документа FTC, компания Bethesda в настоящее время работает над поистине удивительными играми. Этот документ является подлинным, и в нем раскрывается практически все, что будет создано компанией Bethesda в ближайшие несколько лет.

Согласно документу FTC, в следующем году Bethesda планирует выпустить новую игру про Индиану Джонса и ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Затем, в 23-м финансовом году, Bethesda выпустит новую игру Doom, получившую название Doom Year Zero. К сожалению, у нас нет никаких дополнительных сведений о новой игре Doom. Зато известно, что id Software уже работает над новой версией движка id Tech Engine. Поэтому можно предположить, что Doom Year Zero будет создан на нем.

Наконец, в отдаленном будущем Bethesda планирует выпустить The Elder Scrolls VI, Fallot 3 Remaster, Dishonored 3 и Ghostwire: Tokyo 2. Скорее всего, что эти игры не выйдут в 24-м финансовом году, так что, скорее всего, указанный срок выхода уже не соответствует действительности.

Так же в списке есть таинственный "проект по лицензии" и две игры под кодовыми названиями Project Platinum и Project Kestrel.

Опять же, это документ из суда, а значит, вся эта информация легитимна. Это не сомнительная утечка с 4chan или Reddit. Это реальная информация.

В общем, FTC, по сути, слила все предстоящие релизы Bethesda. И хотя для компании это, возможно, плохая новость, для нас это, безусловно, отличная новость, так как она дает представление о том, что нас ждет.