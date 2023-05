Нарисованная вручную Gibbon: Beyond the Trees доберется до консолей PlayStation первого июня ©

Gibbon: Beyond the Trees, увлекательное двухмерное экологическое приключение, разработанное компанией Broken Rules, появится на консолях PlayStation в следующем месяце.

Впервые выпущенная в 2022 году для Apple Arcade на iOS, Nintendo Switch и ПК через Steam, игра Gibbon: Beyond the Trees рассказывает о захватывающем путешествии потерявшегося гиббона по неизвестным землям. Игроки отправятся на поиски и овладеют искусством брахиации гиббона, перемахивая на большой скорости с ветки на ветку, совершая захватывающие кувырки и запуская себя в небо с помощью своих собратьев.

Недавно Broken Rules объявила, что игра Gibbon: Beyond the Trees наконец-то выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5 1 июня. Познакомьтесь с захватывающими особенностями Gibbon: Beyond the Trees в новом трейлере с официального Youtube-канала PlayStation: