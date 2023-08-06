Кайдзю-файтинг GigaBash вышел на Nintendo Switch и Xbox

Игра кайдзю-файтинг GigaBash, разработанный Passion Republic, стал доступен на Nintendo Switch и Xbox. Также стадо доступно дополнение, добавляющее Годзиллу, Мехагодзиллу, Гайгана и Дестроя.
GigaBash сочетает в себе хаос и креативность таких игр, как Power Stone, Super Smash Bros и War of the Monsters, с потрясающим масштабом классических фильмов кайдзю. Выбирайте из списка уникальных персонажей Титанов и Героев, каждый со своими навыками и стилем игры. Обменивайтесь ударами с участием до 4 игроков, призывайте молнию с небес, швыряйте офисные здания в своих друзей или скатывайте целый район (и ваших врагов) в один огромный снежный ком. Устройте достаточно хаоса, и вы эволюционируете в свою окончательную форму, ужасающий титанический S-класс.
Игра также доступна в Steam, Epic Games Store и PlayStation Store.
Ну ок