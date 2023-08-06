Кайдзю-файтинг GigaBash вышел на Nintendo Switch и Xbox

Игра про многопользовательские сражения на арене с гигантскими кайдзю в духе японских фильмов.

После столетий, проведённых в недрах земли, пробудились первобытные чудовища, которых называют Титанами. И теперь они должны сразиться с человечеством — и друг с другом — за абсолютное всемирное господство.

Играйте за разъярённого Титана или за механического охотника на Титанов, вызывайте молнии с неба, размахивайте радиовышкой словно дубиной или стирайте с лица земли целые районы (вместе с врагами в них). Посеяв достаточно хаоса, вы примете окончательную форму и перейдёте в ужасающе титанический S-Класс.