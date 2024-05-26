Вышла игра аналог Как достать соседа

Отчественный разработчик создал игру Девушка из Ада которая представляет собой аналог «Как достать соседа». Главный персонаж – девушка, которая портит жизнь своему парню. Причина по которой она над ним издевается: он отказался на ней жениться и предпочел компьютерные игры и гачимучи.
Мия любила Харуто больше жизни и была готова ради него на все! Она долго ждала, когда он сделает ей предложение руки и сердца. Мия решила попросить Харуто стать ее мужем, но он отказал ей. Компьютерные игры были для него важнее любви! Она была очень зла! Мия решила превратить жизнь своего парня в ад!
Геймплейно игра представляет собой аркадную двухмерную головоломку. Героиня находит различные предметы, которые затем использует для создания различных ловушек чтобы превратить жизнь своего парня в ад.
Какая-то кривая срань.
Какая реалистичная игра
пиковый онлайн у игры 7 человек)))))
Страничка этого разраба с дтф, если интересно кому: https://dtf.ru/indie/2703082-uraa-ya-vypustil-svoyu-pervuyu-igru-devushka-iz-ada-40-skidka-v-chest-reliza
вот поэтому он ей и отказал... чуйка была
Графика ещё хуже чем в нулевых..
хороший выбор!
копирка ≠ аналог
ВИТАЛИЙ КАЗУНОВ!
так то их куча там и про вампира и про котика и еще пачка на разные вкус и цвет