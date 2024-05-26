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Girlfriend from Hell 2024 г.
Адвенчура, Аркада, Логические, Инди, Юмор
2.6 5 оценок

Вышла игра аналог Как достать соседа

Talendor3
Новости

Отчественный разработчик создал игру Девушка из Ада которая представляет собой аналог «Как достать соседа». Главный персонаж – девушка, которая портит жизнь своему парню. Причина по которой она над ним издевается: он отказался на ней жениться и предпочел компьютерные игры и гачимучи.

Мия любила Харуто больше жизни и была готова ради него на все! Она долго ждала, когда он сделает ей предложение руки и сердца. Мия решила попросить Харуто стать ее мужем, но он отказал ей. Компьютерные игры были для него важнее любви! Она была очень зла! Мия решила превратить жизнь своего парня в ад!

Геймплейно игра представляет собой аркадную двухмерную головоломку. Героиня находит различные предметы, которые затем использует для создания различных ловушек чтобы превратить жизнь своего парня в ад.

2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ssd_disk
6
Siriy

Какая-то кривая срань.

3
Alex Row

Какая реалистичная игра

0
Satty

пиковый онлайн у игры 7 человек)))))

0
Agent Qracle

Страничка этого разраба с дтф, если интересно кому: https://dtf.ru/indie/2703082-uraa-ya-vypustil-svoyu-pervuyu-igru-devushka-iz-ada-40-skidka-v-chest-reliza

0
malars0

вот поэтому он ей и отказал... чуйка была

0
TriManul

Графика ещё хуже чем в нулевых..

0
A E
предпочел компьютерные игры и гачимучи

хороший выбор!

-1
J Jonah Jameson

копирка ≠ аналог

-1
Спектр Зис

ВИТАЛИЙ КАЗУНОВ!

-1
Alex40001

так то их куча там и про вампира и про котика и еще пачка на разные вкус и цвет

-1