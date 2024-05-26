Вышла игра аналог Как достать соседа

Аркадная 2D-головоломка, в которой вы играете за Мию, девушку, жаждущую отомстить своему парню Харуто за то, что он отверг её предложение руки и сердца, предпочтя любви компьютерные игры.

Цель игры — превратить жизнь Харуто в настоящий ад, используя различные предметы и устраивая коварные ловушки. Вам предстоит исследовать локации, собирать полезные вещи и комбинировать их, чтобы создавать каверзные препятствия на пути вашей ничего не подозревающей жертвы.

Например, вы можете разбросать по полу игрушечные шарики, чтобы Харуто поскользнулся и упал, когда будет проходить мимо. Или аккуратно распилить стул пилой, чтобы он развалился в тот момент, когда ваш парень присядет отдохнуть.

Игровой процесс разворачивается на красочных двухмерных уровнях, представляющих различные комнаты дома Харуто. Мия может свободно перемещаться по локациям, подбирать предметы и взаимодействовать с интерактивными элементами окружения. Ваша задача — проявить смекалку и находчивость, используя доступные ресурсы для создания забавных и безобидных, но досадных ловушек.