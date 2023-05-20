Подводный экшен Glaciered выйдет только в 2025 году ©

PLAYISM издаст Glaciered, подводную научно-фантастическую приключенческую игру от японского разработчика Studio Snowblind, впервые представленную в июле 2022 года, объявила компания. Она выйдет для ПК через Steam в 2025 году.

Действие Glaciered происходит на Земле через 65 миллионов лет в будущем, где "Эвервинтер" превратил поверхность планеты в гигантский лист льда, а жизнь продолжает выживать под покрытыми ледниками морями.