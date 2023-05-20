Glaciered TBA
7.6 11 оценок

Подводный экшен Glaciered выйдет только в 2025 году

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butcher69
Новости

PLAYISM издаст Glaciered, подводную научно-фантастическую приключенческую игру от японского разработчика Studio Snowblind, впервые представленную в июле 2022 года, объявила компания. Она выйдет для ПК через Steam в 2025 году.

Действие Glaciered происходит на Земле через 65 миллионов лет в будущем, где "Эвервинтер" превратил поверхность планеты в гигантский лист льда, а жизнь продолжает выживать под покрытыми ледниками морями.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

Выглядит красиво, но боевка просто фейспалм

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AT_Sagor

Японцы... такие японцы. Даже тут устроили аниме.

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