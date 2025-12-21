GNOSIA получит полноценный фанатский русский перевод!

Команда энтузиастов взялась за русификатор игры GNOSIA — sci-fi social deduction RPG с элементами мафии, временными петлями и глубоким сюжетом.
К работе над переводом игры Gnosia присоединилась команда энтузиастов:
- Перевод текста — QuestLion (ведущий переводчик, переводит почти с нуля с опорой на аниме-адаптацию);
- Графика и интерфейс — ZedcliF (переделка шрифтов, меню, кнопок и всех визуальных элементов);
- Вычитка, комментарии и помощь в тестировании — Libert.
Что уже готово:
- Переведено около 40% текстового контента
- Частично обновлена графика меню
GNOSIA — космическая версия «Мафии»/«Among Us» в формате JRPG: выявляйте инопланетных паразитов Gnosia среди экипажа, переживайте петли времени, прокачивайте навыки и открывайте множество концовок. Идеально для любителей психологических триллеров!
Бета-версия планируется к концу январских каникул.
Что это?
Игра новелла в стиле Among Us.
P.S. по ней как раз анимуху выпускают.