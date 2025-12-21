ЧАТ ИГРЫ
Gnosia 06.06.2019
Адвенчура
4.4 19 оценок

GNOSIA получит полноценный фанатский русский перевод!

ZedcliF ZedcliF

Команда энтузиастов взялась за русификатор игры GNOSIA — sci-fi social deduction RPG с элементами мафии, временными петлями и глубоким сюжетом.

К работе над переводом игры Gnosia присоединилась команда энтузиастов:

  • Перевод текста — QuestLion (ведущий переводчик, переводит почти с нуля с опорой на аниме-адаптацию);
  • Графика и интерфейс — ZedcliF (переделка шрифтов, меню, кнопок и всех визуальных элементов);
  • Вычитка, комментарии и помощь в тестировании — Libert.

Что уже готово:

  • Переведено около 40% текстового контента
  • Частично обновлена графика меню

GNOSIA — космическая версия «Мафии»/«Among Us» в формате JRPG: выявляйте инопланетных паразитов Gnosia среди экипажа, переживайте петли времени, прокачивайте навыки и открывайте множество концовок. Идеально для любителей психологических триллеров!

Бета-версия планируется к концу январских каникул.

Gnosia
06.06.2019
Комментарии:  2
Ваш комментарий
vertehwost

Что это?

Summor Ner

Игра новелла в стиле Among Us.

P.S. по ней как раз анимуху выпускают.

