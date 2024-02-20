Пошаговая ролевая игра Goblin Stone обзавелась точной датой выхода

Goblin Stone, пошаговая ролевая игра, разработанная Orc Chop Games, выйдет 12 марта 2024 года, сообщила инди-студия. В этой игре, оформленной в милом рисованном стиле, используются элементы таких хитов, как Slay the Spire и Darkest Dungeon.
Вам как игроку поручено помочь племени гоблинов, которое было доведено до исчезновения жадными искателями приключений. Вам необходимо помочь малышам пережить угрозы и восстановить свое старое поселение. Для этого вы создаете отряды из гоблинов девяти разных классов и отправляете их в экспедиции, собирая ресурсы и предметы для обновления их логова. Как только вы удовлетворите их насущные потребности, гоблины снова начнут размножаться. Вы можете использовать этот процесс для создания особенно мощных комбинаций гоблинов, увеличивая силу ваших отрядов.
Goblin Stone обещает сотни возможных комбинаций между персонажами, оружием, навыками и картами для борьбы с 60 типами врагов, встречающимися в игре. Она также будет содержать 25 битв с боссами. В общей сложности, как заявили Orc Chop Games, игра обеспечит около 40 часов игрового времени.
В настоящее время вы можете играть в бесплатную демо-версию Goblin Stone в Steam, где игра выйдет 12 марта 2024 года вместе с Epic Games Store.