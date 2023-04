Состоялся релиз ритм-файтинга God of Rock ©

Modus Games сообщила о выходе ритм-файтинга God of Rock PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК. Музыкально заряженные сражения God of Rock сочетают в себе ритм и механику файтингов, образуя поистине захватывающий сет-лист. Сегодняшний релиз был отмечен новым трейлером, демонстрирующим отличительных персонажей God of Rock, мощные музыкальные треки и захватывающий игровой процесс:

В God of Rock каждая комбинация бойцов и арен создает уникальную музыкальную аранжировку. Независимо от того, бьют ли звуковые волны вашему противнику в лицо или просто через ваши динамики, игра всегда обязательно произведет удар.

Сразитесь со своими противниками, играя за одного из величайших талантов вселенной, и с помощью силы ваших праведных ударов выведите их на орбиту. Вы и ваш враг будете участвовать в матче, как и в любом другом файтинге, но настоящая битва будет вестись механикой ритм-игры. Следуйте подсказкам, прокручивающимся на экране под музыку, которая была продиктована сценой и выбранными персонажами, чтобы обрушить атаки на своего врага.

По мере того, как сражения продолжаются, а шкалы здоровья изнашиваются, ритм нарастает. Не отставайте от музыки, иначе ваши атаки промахнутся. В этих драках проигрывает тот, кто первым сбивается с пути. Специальные и ультра атаки должны использоваться в полной мере, чтобы взять бой под контроль. Ты не бэк-музыкант — ты ведущий артист.