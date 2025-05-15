God of War отмечает 20-летие - разработчики поблагодарили фанатов

Серии God of War исполнилось 20 лет — один из главных эксклюзивов PlayStation начал своё легендарное путешествие ещё в 2005 году на PS2. С тех пор франшиза не только пережила перезапуск, но и навсегда вошла в игровую историю.

Игроки по всему миру отмечают юбилей памятными событиями, а разработчики из Santa Monica Studio не остались в стороне. В честь годовщины они выпустили специальное видеообращение, поблагодарив фанатов за поддержку на протяжении всех этих лет.

God of War — это не просто история о Кратосе и богах, это путь, полный эмоций, трагедий и эпических битв. За два десятилетия игра покорила миллионы сердец и доказала, что легенды не умирают — они эволюционируют.