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God of War (2005) 22.03.2005
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.9 538 оценок

God of War отмечает 20-летие - разработчики поблагодарили фанатов

butcher69 butcher69

Серии God of War исполнилось 20 лет — один из главных эксклюзивов PlayStation начал своё легендарное путешествие ещё в 2005 году на PS2. С тех пор франшиза не только пережила перезапуск, но и навсегда вошла в игровую историю.

Игроки по всему миру отмечают юбилей памятными событиями, а разработчики из Santa Monica Studio не остались в стороне. В честь годовщины они выпустили специальное видеообращение, поблагодарив фанатов за поддержку на протяжении всех этих лет.

God of War — это не просто история о Кратосе и богах, это путь, полный эмоций, трагедий и эпических битв. За два десятилетия игра покорила миллионы сердец и доказала, что легенды не умирают — они эволюционируют.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Punisher1

Нормальные конторы на такие даты переиздания выдают а сони картинку показала вот это подарок 🤣🤣🤣 странно что 10 долларов за просмотор не попросила.

7
Бэтмен из Блавикена

Ага. Выпустят ремастер игры 2018 года

-zotik-

Пора

UralGames83Ru

А где сборник ремастеров, классических god of war? Опять зажмотили!!!

answerx32

Могли бы поблагодарить фанатов какими-то новостями о своем новом проекте.