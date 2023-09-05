на главную
об игре
God of War 22.03.2005
9 411 оценок

Mechanics VoiceOver опубликовала видео с процессом озвучки оригинального God of War

©
butcher69
Новости

Студия локализации и озвучивания игр Mechanics VoiceOve опубликовала новое видео, в котором показали процесс работы над оригинальной God of War.

В ролике можно увидеть примеры озвучки с участием Марины Бакины, которой досталась роль Рассказчицы, именно ей предстоит вести повествование и погружать игроков в этот чудесный, жестокий и кровавый мир древнегреческой мифологии.

2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Россия Донбасс

Зачем? Каму нужна эта приставочная херь?

-1
6363

Почему нет, кому-то это понравится и приятнее играть с озвучкой, особенно если она хорошая.

0
Baldurs Gate 3 шит игра

Я понимаю что ты обычный тролль, но я тебя покормлю
Оригинальные Боги Войны это крутой слэшер, где много разных больших врагов, и бои с элементами QTE
А то что две последние, среднячок экшончик с однотипными врагами , где ещё половину игры тебе надо болтать и таскаться с мелким п3здюком.

0
DmitriyKats

Можете мимо пройти.

0
Нейтан Дрейк 6363

В первой части проблема в том, что у диалогов нет субтитров.

0
Нейтан Дрейк Baldurs Gate 3 шит игра

Мне старые части нравятся.

Новые это тлоу+god of war, да и ещё эти элементы открытого мира и рпгшности (в виде кучи доспехов и типа) не зашли.

0