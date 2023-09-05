Mechanics VoiceOver опубликовала видео с процессом озвучки оригинального God of War

Студия локализации и озвучивания игр Mechanics VoiceOve опубликовала новое видео, в котором показали процесс работы над оригинальной God of War.
В ролике можно увидеть примеры озвучки с участием Марины Бакины, которой досталась роль Рассказчицы, именно ей предстоит вести повествование и погружать игроков в этот чудесный, жестокий и кровавый мир древнегреческой мифологии.
Зачем? Каму нужна эта приставочная херь?
Почему нет, кому-то это понравится и приятнее играть с озвучкой, особенно если она хорошая.
Я понимаю что ты обычный тролль, но я тебя покормлю
Оригинальные Боги Войны это крутой слэшер, где много разных больших врагов, и бои с элементами QTE
А то что две последние, среднячок экшончик с однотипными врагами , где ещё половину игры тебе надо болтать и таскаться с мелким п3здюком.
Можете мимо пройти.
В первой части проблема в том, что у диалогов нет субтитров.
Мне старые части нравятся.
Новые это тлоу+god of war, да и ещё эти элементы открытого мира и рпгшности (в виде кучи доспехов и типа) не зашли.