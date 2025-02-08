Том Хендерсон: "Игроки еще увидят молодого Кратоса в Греции"

Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон в рамках одного из подкастов поделился интересной информацией касательно франшизы God of War. По данным источников Тома Хендерсона (однако он был не в состоянии их проверить), игроки еще увидят молодого Кратоса в Греции. Тем не менее, Хендерсон не знает что именно это будет - ремастер, приквел или перезагрузка.

Другой участник подкаста, Грант, упомянул, что некая студия представит свою игру на грядущем State of Play - он был очень взволнован, когда увидел кадры из этой игры. По его словам, эта студия была на Gamescom в прошлом году.

Предположительно State of Play пройдет в середине следующей недели.