Том Хендерсон: "Игроки еще увидят молодого Кратоса в Греции"

Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон в рамках одного из подкастов поделился интересной информацией касательно франшизы God of War. По данным источников Тома Хендерсона (однако он был не в состоянии их проверить), игроки еще увидят молодого Кратоса в Греции. Тем не менее, Хендерсон не знает что именно это будет - ремастер, приквел или перезагрузка.
Другой участник подкаста, Грант, упомянул, что некая студия представит свою игру на грядущем State of Play - он был очень взволнован, когда увидел кадры из этой игры. По его словам, эта студия была на Gamescom в прошлом году.
Предположительно State of Play пройдет в середине следующей недели.
Учитывая, что в марте серии исполняется 20 лет, не удивлюсь, если выпустят сборник ремастеров. В идеале бы конечно все шесть игр в одной коллекции.
Зная "подставь сюда издателя с маркетологами на перевес" нет.
Ну, по-крайней мере делать из кратоса маню точно не стоило. Теперь это канон, но, считаю надо явно что-то менять. Да, и все эти идеи про то, что якобы Кратосу пора меняться, пора на заслуженный отдых - бред. Это все равно что думслееру тоже сказать, что он состарился и устал. Чухня какая-то откровенная.
Надеюсь нам покажут еще, что кратос это прежде всего мужик
Мужик это когда всё уничтожать и разрывать на части?)) если только по мнению подростка, то да. А поидее, мужик это ответственность. За себя, да и за кого-то. Атрея например) вот тот же Дум как раз мне, например, вообще никак не зашел. Как то не серьезно. Не над чем подумать что-ли. Однообразное месилово. В подобное я в детстве наигрался. Пэйнкиллеры и тд. Сейчас хотя бы чуть более филосовского хочется. С каким-то более глубоким смыслом. Вот последние 2 Кратоса понравились. И Атрей даже не бесил меня)). А в старые части даже не играл. Видел. Не впечатлило.
Мужчиной Кратос стал как раз в перезагрузке. До этого был озлобленным пубертатным подростком с мстёй в жопе. Ну и фанаты соответствующие.
людям понравился кратос которы месит всех подряд, для них он настоящий мужчина, а вот эти тёрки с соплежуем Атрем который только бесит никому не нужны
Люди меняются)
Поддерживаю
Мне бы просто хватило переиздания первых трёх частей с playstation и двух с psp, а новые соевые перезапуски где будет молодой, ноющий кратос не интересуют
С удовольствием бы побегал в Египте. Там простор для мифологии тоже огромный
надеюсь издание всех частей бога войны с новой графикой и молодым кратосом на пк. Я помню в детстве только на ps2 смог пройти бога войны и то уже не всё помню а игра ведь интереснее новых частей там прям пафосные боссы и жестокость.
Звучит как что-то, что произойдёт лет через 50
Увыдумаю афродите не присунет в ремастере
Звучит как угроза.
Какой нибудь ремейк на UE5 со всеми свистоперделками, нанитами как ремейк Ninja Gaiden 2
хотелось бы увидеть бога войны, а не семьянина с сюжетом а-ля Санта-Барбара... и элементы соулс игр в слэшере, ну, такое себе, или бы "прикрутили" нормально...
Хотелось бы полноценный ремейк хотя бы графический, а не просто вшивый ремастер
Молодой, сексуальный, накаченный и мокрый от жары Кратос, борется с таким же, но гигантским Анубисом. Они трутся друг о друга разгорячёнными от битвы телам, захватывая друг друга в разных позах. Я бы посмотрел такой трейлер.
Было бю круто) как раз трилогию не играл. не было пс3 тогда