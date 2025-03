God of War 3 вышла ровно 15 лет назад

15 лет назад Призрак Спарты наконец-то отомстил греческому пантеону в God of War 3, эксклюзивно для PlayStation 3. В 2010 году Santa Monica Studio и Sony Computer Entertainment, казалось бы, завершили путешествие Кратоса по отмщению греческому пантеону за его мучения и смерть его семьи после четырех игр. Хотя прошлое Кратоса было более подробно исследовано в God of War: Ascension 2013 года, God of War 3 все еще оставалась конечной точкой жизни Кратоса вплоть до выхода God of War, ориентированной на скандинавскую тематику, в 2018 году. С кладезем нового мифологического оружия в распоряжении Кратоса, титаническими декорациями, чудовищными новыми врагами и жестокими битвами с боссами, разрушение Олимпа в God of War 3 стало идеальным способом утолить его жажду мести.

Действия God of War 3 происходят сразу после захватывающего финала God of War 2, когда Кратос и его легион титанов взбираются на Олимп, чтобы убить Зевса и других греческих богов после многих лет мучений, рабства и оскорблений. Во время атаки на Олимп, Тартар и Подземный мир Кратос сталкивается с мифологическими монстрами, новыми и старыми, служащими пантеону, включая минотавров, циклопов, химер и многих других. Большинство этих врагов играют те же роли, что и монстры из предыдущих игр, выступая в качестве препятствий, мешающих Кратосу достичь божеств, но самые яркие боевые зрелища God of War 3 происходят с его разнообразными боссами.

Во многих отношениях God of War 3 стала поворотным моментом для франшизы PlayStation. Хотя она продемонстрировала брутальную ярость Кратоса на пике ее развития после четырех игр, она также проложила сложный путь к искуплению для Призрака Спарты, подобного которому в серии на тот момент не было. Он завершил новаторскую трилогию, отмеченную уникальным изображением мифа, драматичным геймплеем и ретроспективной историей, которая помогла PS2 и PS3 добиться мирового успеха. Влияние God of War 3 на франшизу, вероятно, будет ощущаться еще долгие годы, поскольку Кратос и Атрей исследуют другие мифологии, которые, вероятно, поднимут темное греческое прошлое Кратоса наряду с его обнадеживающим норвежским путешествием.