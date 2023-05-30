Исходя из профиля разработчика, было продано 4 миллиона копий God of War 3 Remastered ©

По словам бывшего старшего руководителя отдела маркетинга социальных сетей и студий PlayStation, с момента выхода God of War 3 Remastered было продано 4 миллиона копий. В профиле Аарона Кауфмана на LinkedIn упоминается, что франшиза стала самым прибыльным брендом PlayStation в игровом сегменте. Благодаря успеху ремастера и некоторых последних итераций, God of War стала популярной и превратилась в одну из миллиардных франшиз PlayStation.

God of War 3 была выпущена в 2010 году, а ремастер вышел в 2015 году. Примерно через 5 лет после первого запуска God of War 3 Remastered стала хорошо принятой игрой; ее продажи свидетельствуют об этом. В профиле А Кауфмана приведены эти цифры, и хотя за время работы он работал над несколькими вещами, в разделе "Опыт" в его профиле указано следующее.

Руководил официальной стратегией лицензирования God of War и построил аутентичный процесс создания продукции, позволяющий создавать товары, желаемые фанатами. С тех пор God of War стал самым прибыльным брендом PlayStation для геймерского сегмента.

Хотя последние игры пользуются огромным успехом, серия была создана благодаря этим играм, а God of War 3 Remaster сыграл важную роль в ее успехе. Далее Кауфман упоминает о достижениях в области продаж:

Разработал и выполнил план цифрового маркетинга для повторного запуска God of War 3 Re-mastered в 2015 году. Привел к 4-миллионным продажам игры второго запуска (ранее выпущенной в 2010 году)".

Неизвестно, означают ли эти продажи конец его пребывания в PlayStation. Если да, то мы можем ожидать, что продажи God of War 3 Remastered будут немного больше.