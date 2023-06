СМИ: создатели экранизации God Of War всерьез рассматривают Дуэйна "Скалу" Джонсона на роль Кратоса ©

Киноподразделение Amazon в конце прошлого года официально объявило о создании экранизации культовой серии God Of War. Студия обещает адаптировать брутальный экшен в виде сериала с большим количеством эпизодов, который сосредоточится на сюжете последних двух игр во франшизе. О шоу по мотивам God Of War по-прежнему не так много информации, но похоже сегодня был раскрыт фаворит на главную роль — Кратоса.

Первой информацией об актёрском составе поделился онлайн-таблоид TMZ. Журналисты, ссылаясь на собственные источники в Amazon, заявляют о переходе производства экранизации в более активную фазу. По их данным, прямо сейчас ведется обсуждение исполнителей главных ролей. Похоже, что Кратоса может сыграть Дуэйн "Скала" Джонсон. Создатели экранизации God Of War видят в нем главного фаворита на эту роль, утверждает издание.

Сериал по мотивам God of War создается в тесном сотрудничестве авторами оригинальных игр студией Santa Monica, а также в нем участвуют Sony Pictures и PlayStation Productions. Шоу обещает быть максимально точным к первоисточнику и взять недавнюю экранизацию The Last of Us в качестве примера для адаптации.