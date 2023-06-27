СМИ: создатели экранизации God Of War всерьез рассматривают Дуэйна "Скалу" Джонсона на роль Кратоса

Киноподразделение Amazon в конце прошлого года официально объявило о создании экранизации культовой серии God Of War. Студия обещает адаптировать брутальный экшен в виде сериала с большим количеством эпизодов, который сосредоточится на сюжете последних двух игр во франшизе. О шоу по мотивам God Of War по-прежнему не так много информации, но похоже сегодня был раскрыт фаворит на главную роль — Кратоса.
Первой информацией об актёрском составе поделился онлайн-таблоид TMZ. Журналисты, ссылаясь на собственные источники в Amazon, заявляют о переходе производства экранизации в более активную фазу. По их данным, прямо сейчас ведется обсуждение исполнителей главных ролей. Похоже, что Кратоса может сыграть Дуэйн "Скала" Джонсон. Создатели экранизации God Of War видят в нем главного фаворита на эту роль, утверждает издание.
Сериал по мотивам God of War создается в тесном сотрудничестве авторами оригинальных игр студией Santa Monica, а также в нем участвуют Sony Pictures и PlayStation Productions. Шоу обещает быть максимально точным к первоисточнику и взять недавнюю экранизацию The Last of Us в качестве примера для адаптации.
о боже хахах
Как по мне идеально подходит сейчас Доминик Перселл.Телом подходит лицо сейчас постарело и изменилось такой же вид суровый.Голос идеально подходит.В зал походить бороду налепить загремеровать чутка и будет зашибись.А вот 53 годка вот проблема.Если б было желание и сценарий уже б был фильм.А так будет еще одна поделка.
Или Дейв батиста, тоже норм лицо и
Серьёзных ролей от Скалы уже не ждёшь. Или пафос, или клоунада.
Вона как мир перевернулся раньше игры по фильмам делали, теперь фильмы снимают по играм.
/о создании экранизации культовой серии God Of War. / может не надо, "Кредо убийцы" про Асасина получился так себе мягко говоря, да и про ведьмака из рода Псов сериал тоже не айс.
И раньше фильмы по играм делали. Уве, мы помним тебя!
Ну, опыт играть грека полубога у него есть.
Скала или Батиста,хорошо подходят на эту роль,только бороды густые приклеять и вперед.
Только им очень много пудры понадобится или чего они там делают, чтобы максимально отбелить персонажа)
Однако для Скалы этот проект слишком серьёзен. Не думаю что его будут воспринимать как сурового воина.
да пусть берут сразу уже доктора дрэ, чё мелочиться в цвете
Тупака)))
А че не так, Кратос грек, они были смуглыми. В первых частях игры показывали время, когда он еще небыл покрыт прахом Жены и дочери, и он был коричневым как Скала.