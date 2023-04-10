God of War: Ragnarok 09.11.2022
8.3 649 оценок

Для God of War: Ragnarok выпущено небольшое обновление с исправлением мелких ошибок

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Gruz_
Новости

Студия Sony Santa Monica выпустила незначительный апдейт для God of War: Ragnarok, доведя версию игры до 4.01. В обновлении в основном исправлены ошибки, а также устранены известные проблемы, перечисленные на странице поддержки игры.

В примечаниях к обновлению 4.01 сообщается, что в последнем обновлении устранены следующие известные проблемы:

  • Трофей "Убийца драконов" нельзя было получить в NG+, если игрок не создал броню "Чешуя дракона" во время первого прохождения игры.
  • Трофей "Фаланга" нельзя было получить, если перед созданием всех остальных типов щитов игрок создал щит 9+.

В последнем крупном обновлении, версии 4.0, был представлен режим New Game Plus (NG+), новое снаряжение, увеличенный предел уровня и новые зачарования. Среди нового снаряжения - доспехи черного медведя, спартанские доспехи, доспехи Ареса и доспехи Зевса. Также появился спартанский щит Аспис, который можно приобрести за Hacksilver в лавке братьев Хульдра.

Консоли Обновления
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Protocol10

самая слабая часть за всю историю серии, бесполезно что-то исправлять

1
erkins007

ждем скоро на пк

1
Salvatore GT

Ну каконец то....

1