Для God of War: Ragnarok выпущено небольшое обновление с исправлением мелких ошибок ©

Студия Sony Santa Monica выпустила незначительный апдейт для God of War: Ragnarok, доведя версию игры до 4.01. В обновлении в основном исправлены ошибки, а также устранены известные проблемы, перечисленные на странице поддержки игры.

В примечаниях к обновлению 4.01 сообщается, что в последнем обновлении устранены следующие известные проблемы:

Трофей "Убийца драконов" нельзя было получить в NG+, если игрок не создал броню "Чешуя дракона" во время первого прохождения игры.

Трофей "Фаланга" нельзя было получить, если перед созданием всех остальных типов щитов игрок создал щит 9+.

В последнем крупном обновлении, версии 4.0, был представлен режим New Game Plus (NG+), новое снаряжение, увеличенный предел уровня и новые зачарования. Среди нового снаряжения - доспехи черного медведя, спартанские доспехи, доспехи Ареса и доспехи Зевса. Также появился спартанский щит Аспис, который можно приобрести за Hacksilver в лавке братьев Хульдра.