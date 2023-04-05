God of War: Ragnarok 09.11.2022
8.3 649 оценок

Для God of War Ragnarok вышло обновление 4.00 с Новой игрой + и не только

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monk70
Новости

Студия Santa Monica выпустила обновление 4.00 для God of War Ragnarok (версия 4.000 для PS5), в котором появился долгожданный режим «Новая игра+», увеличен предельный уровень и многое другое. Вес обновления для PS5 составляет 847 МБ.

Доступ к новой игре +

Обратите внимание, что файл сохранения с выполненным основным сюжетным квестом требуется для запуска любого нового прохождения NG+.

Новый максимальный уровень

И Кратос, и враги имеют повышенный максимальный уровень. Превратите свое снаряжение 9-го уровня в новую версию «Плюс», чтобы разблокировать дополнительные уровни развития.

Новое снаряжение

  • Броня Черного Медведя — сразу же появляются в NG+.
  • Спартанские доспехи — можно купить в магазине братьев Хульда за Hacksilver.
  • Доспехи Ареса — можно купить в магазине братьев Хульдра за Hacksilver.
  • Доспехи Зевса — можно получить, победив Гна, королеву валькирий, и завершив определенные «Остатки Асгарда» при сохранении NG+.
  • Спартанский Аспис [Новый щит] — можно купить в магазине братьев Хульдра за Hacksilver.

Внешний вид доспехов

13 существующих доспехов имеют новые цветовые комбинации. 12 из них можно приобрести в магазине братьев Хульдра и применить к любой из ваших существующих доспехов уровня 9+ в меню трансмогрификации. Последний внешний вид брони предназначен для брони берсерка, вам нужно будет победить Короля берсерков на NG+, чтобы получить его.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Genadiy Tomasino

Наконец то) теперь ждём релиза на ПК)

20
inkomniak

Попробую)))

4
NdF

Пройти может уже, а то лежит с момента покупки на релизе

2
Egik81

Интересно когда сони исправит то в чем обвиняет своего конкурента. И данная игра прям палит её.

p.s.выйдет на ПК я думаю после выхода на консолях конкурента, прежде всего спустя энное кол-во лет. Ну а потом и до ПК спустя ещё энное кол-во лет и дойдёт. Как говорится иного от того про кого можно сказать, что он видит соринку у в глазу конкурента, но не видит бревна в собственном сложно.

1
vladimirasss

ну сони выпускает на пк старые игры и новые,а хбокс ни одной на сони не выпустил))где справедливость??почему не дадут сделать порт геар оф вар их-это екс хбокс пример,вторая часть про чуму игры-тоже ж сони не разрешили выпустить

0
inkomniak

Чот пока неохота играть игру + через пол годика переиграю игру плюс приелась)))

1