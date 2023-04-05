Для God of War Ragnarok вышло обновление 4.00 с Новой игрой + и не только

Студия Santa Monica выпустила обновление 4.00 для God of War Ragnarok (версия 4.000 для PS5), в котором появился долгожданный режим «Новая игра+», увеличен предельный уровень и многое другое. Вес обновления для PS5 составляет 847 МБ.
Доступ к новой игре +
Обратите внимание, что файл сохранения с выполненным основным сюжетным квестом требуется для запуска любого нового прохождения NG+.
Новый максимальный уровень
И Кратос, и враги имеют повышенный максимальный уровень. Превратите свое снаряжение 9-го уровня в новую версию «Плюс», чтобы разблокировать дополнительные уровни развития.
Новое снаряжение
- Броня Черного Медведя — сразу же появляются в NG+.
- Спартанские доспехи — можно купить в магазине братьев Хульда за Hacksilver.
- Доспехи Ареса — можно купить в магазине братьев Хульдра за Hacksilver.
- Доспехи Зевса — можно получить, победив Гна, королеву валькирий, и завершив определенные «Остатки Асгарда» при сохранении NG+.
- Спартанский Аспис [Новый щит] — можно купить в магазине братьев Хульдра за Hacksilver.
Внешний вид доспехов
13 существующих доспехов имеют новые цветовые комбинации. 12 из них можно приобрести в магазине братьев Хульдра и применить к любой из ваших существующих доспехов уровня 9+ в меню трансмогрификации. Последний внешний вид брони предназначен для брони берсерка, вам нужно будет победить Короля берсерков на NG+, чтобы получить его.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Наконец то) теперь ждём релиза на ПК)
Попробую)))
Пройти может уже, а то лежит с момента покупки на релизе
Интересно когда сони исправит то в чем обвиняет своего конкурента. И данная игра прям палит её.
p.s.выйдет на ПК я думаю после выхода на консолях конкурента, прежде всего спустя энное кол-во лет. Ну а потом и до ПК спустя ещё энное кол-во лет и дойдёт. Как говорится иного от того про кого можно сказать, что он видит соринку у в глазу конкурента, но не видит бревна в собственном сложно.
ну сони выпускает на пк старые игры и новые,а хбокс ни одной на сони не выпустил))где справедливость??почему не дадут сделать порт геар оф вар их-это екс хбокс пример,вторая часть про чуму игры-тоже ж сони не разрешили выпустить
Чот пока неохота играть игру + через пол годика переиграю игру плюс приелась)))