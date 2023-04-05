Для God of War Ragnarok вышло обновление 4.00 с Новой игрой + и не только ©

Студия Santa Monica выпустила обновление 4.00 для God of War Ragnarok (версия 4.000 для PS5), в котором появился долгожданный режим «Новая игра+», увеличен предельный уровень и многое другое. Вес обновления для PS5 составляет 847 МБ.

Доступ к новой игре +

Обратите внимание, что файл сохранения с выполненным основным сюжетным квестом требуется для запуска любого нового прохождения NG+.

Новый максимальный уровень

И Кратос, и враги имеют повышенный максимальный уровень. Превратите свое снаряжение 9-го уровня в новую версию «Плюс», чтобы разблокировать дополнительные уровни развития.

Новое снаряжение

Броня Черного Медведя — сразу же появляются в NG+.

Спартанские доспехи — можно купить в магазине братьев Хульда за Hacksilver.

Доспехи Ареса — можно купить в магазине братьев Хульдра за Hacksilver.

Доспехи Зевса — можно получить, победив Гна, королеву валькирий, и завершив определенные «Остатки Асгарда» при сохранении NG+.

Спартанский Аспис [Новый щит] — можно купить в магазине братьев Хульдра за Hacksilver.

Внешний вид доспехов

13 существующих доспехов имеют новые цветовые комбинации. 12 из них можно приобрести в магазине братьев Хульдра и применить к любой из ваших существующих доспехов уровня 9+ в меню трансмогрификации. Последний внешний вид брони предназначен для брони берсерка, вам нужно будет победить Короля берсерков на NG+, чтобы получить его.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.