Авторы Goddess of Victory: Nikke представили дизайн персонажей кроссовера с Nier: Automata ©

В игре Nier: Automata в рамках кроссовера Goddess of Victory: Nikke уже не за горами, и вот нам показали дизайн персонажей 2B и A2.

Популярные андроиды появятся в игре в качестве играбельных персонажей вместе с Паскалем, а их дизайном, выполненным дизайнерами мобильной игры Shift Up, наверняка сможет гордиться Йоко Таро.

Ниже вы можете ознакомиться с полными иллюстрациями каждого персонажа, опубликованными в Twitter, а также с двумя видеороликами, демонстрирующими их анимацию,

Кроссовер начнется со специального внутриигрового события в обновлении 1 сентября. В нем будут представлены три играбельных персонажа: 2B, A2 и Паскаль. Кроме того, в игре появятся отдельные сюжетные линии и события.

Если вы еще не знакомы с игрой Goddess of Victory: Nikke, то в настоящее время она доступна для ПК, iOS и Android. Это бесплатная игра с дополнительными микротранзакциями, которая стала весьма популярной после выхода на мобильных устройствах в ноябре 2022 года.

Ее разработчик Shift Up ранее создал популярную мобильную игру Destiny Child, а ее генеральным директором является известный южнокорейский художник Хён Тхэ Ким. Вы можете быть знакомы с его великолепными работами по дизайну персонажей в серии игр Magna Carta и Blade & Souls.

Студия также работает над экшеном для PS5, первоначально получившим кодовое название Project EVE, а недавно переименованным в Stellar Blade.

NieR: Automata доступна для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.