Шутер Goddess of Victory: NIKKE с вызывающими аниме-девочками получит кроссовер с NieR: Automata ©

Мобильный шутер Goddess of Victory: NIKKE, в котором главными действующими лицами выступают аниме-девочки с сексапильным дизайном, обещает порадовать необычным обновлением уже в сентябре. Разработчики проекта из студии Shift Up неожиданно анонсировали кроссовер со вселенной знаменитого слэшера NieR: Automata. Тизер предстоящего ивента можно увидеть ниже.

В опубликованном трейлере кроссовера NIKKE x NieR: Automata можно заметить хорошо знакомых героинь 2B и A2, которые взаимодействуют с персонажами шутера. Судя по всему, 2B и A2 появятся в качестве играбельных персонажей, которых можно будет получить после запуска события. Кроме них, в игре появится Паскаль из NieR: Automata, которому уготована сюжетная роль во внутриигровом событии.

Кроссоверное событие в Goddess of Victory: NIKKE с NieR: Automata запланировано на 1 сентября 2023 года. Его подробности обещают раскрыть позднее. Сам проект остается доступным для бесплатной игры на мобильных платформах.