Вайфу-шутер Goddess of Victory: NIKKE заработал 400 млн долларов

Goddess of Victory: NIKKE, сексуальный шутер, разработанный корейской командой Shift Up, выпущенный в ноябре прошлого года на iOS и Android, а затем и на ПК, за шесть месяцев собрал более 400 миллионов долларов США на мобильных устройствах.
Хотя Goddess of Victory: NIKKE не является хентайной игрой, в которую можно играть одной рукой, она может похвастаться впечатляющими вайфу, которые эффектно стоят спиной к игроку, сражаясь с полчищами врагов на экране.
Откуда берутся деньги? Согласно данным Sensor Tower, ошеломляющие 60% кассовых сборов были получены в Японии, за ней следуют США (15%) и Южная Корея (13%). Япония также занимает первое место по количеству установок (23%), за ней следуют США (14%) и Таиланд (11%).
Большой успех игры не остался незамеченным, если учесть, что сразу после запуска Goddess of Victory: NIKKE Tencent решила купить 20% акций ее команды разработчиков, Shift Up.
ААА, вот в чём успех
Буквально неделю назад прекратил играть и подал заявку на удаление аккаунта. Надоело однообразие боя, хотя бы какие нибудь изменения в геймплей бы вносили
Поиграл, взломал, получил бан на год, удалил. Дерьмовая игра))