Goddess of Victory: NIKKE 04.11.2022
7.4 53 оценки

Вайфу-шутер Goddess of Victory: NIKKE заработал 400 млн долларов

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butcher69
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Goddess of Victory: NIKKE, сексуальный шутер, разработанный корейской командой Shift Up, выпущенный в ноябре прошлого года на iOS и Android, а затем и на ПК, за шесть месяцев собрал более 400 миллионов долларов США на мобильных устройствах.

Хотя Goddess of Victory: NIKKE не является хентайной игрой, в которую можно играть одной рукой, она может похвастаться впечатляющими вайфу, которые эффектно стоят спиной к игроку, сражаясь с полчищами врагов на экране.

Откуда берутся деньги? Согласно данным Sensor Tower, ошеломляющие 60% кассовых сборов были получены в Японии, за ней следуют США (15%) и Южная Корея (13%). Япония также занимает первое место по количеству установок (23%), за ней следуют США (14%) и Таиланд (11%).

Большой успех игры не остался незамеченным, если учесть, что сразу после запуска Goddess of Victory: NIKKE Tencent решила купить 20% акций ее команды разработчиков, Shift Up.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Stylusss

ААА, вот в чём успех

4
GreyBullZ

Буквально неделю назад прекратил играть и подал заявку на удаление аккаунта. Надоело однообразие боя, хотя бы какие нибудь изменения в геймплей бы вносили

0
Diablonos

Поиграл, взломал, получил бан на год, удалил. Дерьмовая игра))

-2