Вайфу-шутер Goddess of Victory: NIKKE заработал 400 млн долларов ©

Goddess of Victory: NIKKE, сексуальный шутер, разработанный корейской командой Shift Up, выпущенный в ноябре прошлого года на iOS и Android, а затем и на ПК, за шесть месяцев собрал более 400 миллионов долларов США на мобильных устройствах.

Хотя Goddess of Victory: NIKKE не является хентайной игрой, в которую можно играть одной рукой, она может похвастаться впечатляющими вайфу, которые эффектно стоят спиной к игроку, сражаясь с полчищами врагов на экране.

Откуда берутся деньги? Согласно данным Sensor Tower, ошеломляющие 60% кассовых сборов были получены в Японии, за ней следуют США (15%) и Южная Корея (13%). Япония также занимает первое место по количеству установок (23%), за ней следуют США (14%) и Таиланд (11%).

Большой успех игры не остался незамеченным, если учесть, что сразу после запуска Goddess of Victory: NIKKE Tencent решила купить 20% акций ее команды разработчиков, Shift Up.