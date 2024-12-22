Градостроительный симулятор Going Medieval получил новый геймплейный трейлер

Foxy Voxel и Mythwright представили вдохновляющий новый трейлер Going Medieval, приветствуя новых поклонников и отмечая последние, самые важные обновления игры.

Going Medieval — это градостроительный симулятор и симулятор колонии, который покорил сообщество раннего доступа. Действие игры происходит в альтернативной версии XIV века нашей эры, в Европе, сразу после пандемии Черной смерти (сейчас считается чумой), которая, по оценкам историков, унесла жизни 30–60 % населения, проживавшего на континенте. В Going Medieval эта чума была еще более разрушительной и привела к почти полному вымиранию человечества (смертность 95 %). Игрок берет на себя роль лидера небольшой общины, которая пытается восстановить цивилизацию в регионе после этой трагедии — начиная с одной-единственной деревни.

В Going Medieval наша задача — построить деревню на руинах бывшей цивилизации — в областях, которые сейчас почти дикие. При этом мы играем за героя, которого создаем в самом начале игры (есть возможность настроить его внешность и пол).