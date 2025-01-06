Кооперативный экшен Gotham Knights может выйти на Nintendo Switch 2

Информация о возможном выходе игры Gotham Knights на новую консоль Nintendo Switch 2 появилась благодаря обновленному резюме одного из разработчиков. В документе упомянуты две пока не анонсированные платформы для этой игры, что вызвало волну обсуждений среди фанатов и аналитиков.

Как отметил пользователь Doctre 81, одна из платформ, вероятно, является Nintendo Switch 2. Ранее Gotham Knights уже получала возрастной рейтинг для первой версии Switch, однако портирование на устаревшую консоль вызывало сомнения из-за технических ограничений. Вместо этого разработчики могли сосредоточиться на адаптации игры для более мощной и пока не анонсированной портативной консоли.

Стоит напомнить, что на момент релиза Gotham Knights столкнулась с критикой из-за проблем с производительностью даже на PS5 и Xbox Series X|S. Игра стала работать плавнее лишь после нескольких патчей. Ожидается, что новая консоль Nintendo получит поддержку от Nvidia и будет обладать более высокими техническими характеристиками, что позволит комфортно запускать ресурсоемкие игры, поэтому портирование экшена на на Switch 2 будет логичным шагом.

Nintendo пока официально не представила свою новую консоль, но подтвердила планы сделать это до марта 2025 года. В последние месяцы в сети появилось множество утечек, якобы раскрывающих внешний вид и характеристики Switch 2. Недавние фотографии предполагаемых внутренних компонентов устройства лишь подтверждают скорый анонс консоли.

Если Gotham Knights действительно станет частью стартовой линейки Switch 2, это подтвердит стремление Nintendo привлекать крупные сторонние студии и их проекты. Успешный порт игры может продемонстрировать, насколько новая консоль способна справляться с требованиями современных игр, что будет важным фактором для других крупных игровых релизов.