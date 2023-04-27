Обновление Gotham Knights от 27 апреля приносит небольшую оптимизацию производительности ЦП и графического процессора

Warner Bros выпустила обновление для Gotham Knights от 27 апреля. Согласно примечаниям к выпуску, этот последний патч содержит несколько небольших оптимизаций производительности процессора и графического процессора на ПК.
Патч от 27 апреля также содержит ряд настроек и исправлений для ПК. Например, он исправляет некоторые редкие проблемы с частотой обновления, также содержит исправления для дальности прорисовки и отбрасывания теней при использовании более высоких значений FOV.
Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти список изменений.
Примечания к обновлению Gotham Knights от 27 апреля
- Реализация поддержки клавиатуры Steam Deck и динамических облачных сохранений.
- Исправлены дальность прорисовки и отбрасывание теней при использовании более высоких значений FOV.
- Исправление потоковой передачи текстур для объектов на уровнях Heroic Assault.
- Обновил XeSS до версии 1.1.
- Мистический прыжок Красного колпака теперь должен вести себя правильно при игре с более высоким FPS.
- Исправлены некоторые редкие проблемы с частотой обновления.
- Исправлено удаление пользователя в кроссплейных матчах STEAM-EPIC.
- Исправление сбоя для редкого сценария, когда контроллер PS5 установлен в качестве аудиоустройства по умолчанию.
- Исправлен сбой при использовании ввода с клавиатуры для прокрутки камеры в режиме фото.
- Несколько небольших оптимизаций для производительности GPU и CPU.
- Исправлено поведение текстового чата при использовании клавиш PageUp/PageDown.
- Несколько исправлений функции преобразования текста в речь в меню для ПК.
- Исправление конфликтов уведомлений об активности с другими действиями на экране.
- Исправлено неправильное отображение фоторежима при запуске ролика в кооперативе.
- Обновлены значки аналоговых джойстиков для Nintendo Switch и контроллеров прямого ввода.
Ёмаё, игра забыта уже, а они только патч выпускают)
Да всём уже Начхать на игру так что зря стараются