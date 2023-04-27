Gotham Knights 21.10.2022
5.6 713 оценок

Обновление Gotham Knights от 27 апреля приносит небольшую оптимизацию производительности ЦП и графического процессора

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monk70
Новости

Warner Bros выпустила обновление для Gotham Knights от 27 апреля. Согласно примечаниям к выпуску, этот последний патч содержит несколько небольших оптимизаций производительности процессора и графического процессора на ПК.

Патч от 27 апреля также содержит ряд настроек и исправлений для ПК. Например, он исправляет некоторые редкие проблемы с частотой обновления, также содержит исправления для дальности прорисовки и отбрасывания теней при использовании более высоких значений FOV.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти список изменений.

Примечания к обновлению Gotham Knights от 27 апреля

  • Реализация поддержки клавиатуры Steam Deck и динамических облачных сохранений.
  • Исправлены дальность прорисовки и отбрасывание теней при использовании более высоких значений FOV.
  • Исправление потоковой передачи текстур для объектов на уровнях Heroic Assault.
  • Обновил XeSS до версии 1.1.
  • Мистический прыжок Красного колпака теперь должен вести себя правильно при игре с более высоким FPS.
  • Исправлены некоторые редкие проблемы с частотой обновления.
  • Исправлено удаление пользователя в кроссплейных матчах STEAM-EPIC.
  • Исправление сбоя для редкого сценария, когда контроллер PS5 установлен в качестве аудиоустройства по умолчанию.
  • Исправлен сбой при использовании ввода с клавиатуры для прокрутки камеры в режиме фото.
  • Несколько небольших оптимизаций для производительности GPU и CPU.
  • Исправлено поведение текстового чата при использовании клавиш PageUp/PageDown.
  • Несколько исправлений функции преобразования текста в речь в меню для ПК.
  • Исправление конфликтов уведомлений об активности с другими действиями на экране.
  • Исправлено неправильное отображение фоторежима при запуске ролика в кооперативе.
  • Обновлены значки аналоговых джойстиков для Nintendo Switch и контроллеров прямого ввода.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
hamshut

Ёмаё, игра забыта уже, а они только патч выпускают)

0
De Santa

Да всём уже Начхать на игру так что зря стараются

0