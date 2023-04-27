Обновление Gotham Knights от 27 апреля приносит небольшую оптимизацию производительности ЦП и графического процессора ©

Warner Bros выпустила обновление для Gotham Knights от 27 апреля. Согласно примечаниям к выпуску, этот последний патч содержит несколько небольших оптимизаций производительности процессора и графического процессора на ПК.

Патч от 27 апреля также содержит ряд настроек и исправлений для ПК. Например, он исправляет некоторые редкие проблемы с частотой обновления, также содержит исправления для дальности прорисовки и отбрасывания теней при использовании более высоких значений FOV.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти список изменений.

Примечания к обновлению Gotham Knights от 27 апреля