Фанат "Готики" перенес игру на движок Unreal Engine 4. Бета-версия ремастера уже доступна

Ролевая игра от молодой студии Piranha Bytes откроет перед вами фэнтезийный мир сказочных стран. Вы будете бороться с орками, тролями и прочей нечистью. В игре нет классов, но играть можно развивая война или мага. Перспектива представлена от третьего лица.

Всё началось с войны с орками, для победы в которой людям была нужна руда. Её добывали заключённые, у которых отняли будущее: жестокий король приказал магам навечно закрыть их на рудниках под волшебным куполом. Живым существам дорога сквозь него была открыта лишь в одном направлении - внутрь. Приказ был выполнен, но из-за роковой ошибки купол накрыл слишком большую территорию: в тюрьму превратилась целая страна.

Под этим куполом суждено оказаться и вам. За что... А разве это важно? Ведь вы никогда не вернётесь в мир свободных. По крайней мере, так думают ваши судьи. Мы же думаем, что вам выпал шанс стать героем удивительных приключений. Героем великой легенды!