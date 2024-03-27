Фанат "Готики" перенес игру на движок Unreal Engine 4. Бета-версия ремастера уже доступна

Сегодня для фанатов "Готики" есть интересные новости. Моддер Дмитрий Калюжный работает над переносом первой игры на движок Unreal Engine 4. И первая бета-версия уже вышла.
Проект являет собой своего рода бета-версию и еще будет доделываться. Будет улучшаться графика, текстуры, анимация и прочее. Но уже сейчас проект смотрите очень цельным и многообещающим.
На данный момент в игру можно играть от начала и до конца. Чтобы получить к ней доступ, вам понадобится копия игры в Steam. После покупки нужно зайти в Steam/Library/Gothic 1 classic/Properties/Beta versions/ и ввести ключ доступа (TheColonyisNotUnreal).
Неофициальный ремастер "Готики" выглядит примерно так же, как и ее ванильная версия. И этого следовало ожидать. В конце концов, используются одни и те же активы. Мало того, этим проектом занимается один моддер. Так что тот факт, что игра играбельна от начала и до конца, уже не может не радовать.
вот бы третью готику на движке второй
да на любом движке кроме родного
даааа, а ещё с расширенными возможностями геймплея как в Архолосе!
Выглядит имбово!) Времена святого гейминга - лучшей эпохи пека игр!!!!)
А как это он добавил официально в стим версию игры?
Кинул в предложку гейбу
Работа крутая для одного человека, воссоздал практически идентичный мир.
Первая часть была по своему уникальной игрой, вот прошло уже много лет и в 24 обещают выкатить ремейк на новых рельсах, с новой графикой и т.д.
Не смотря на труды модера, не могу понять зачем он это сделал?
Как говорит разраб это для мододелов, дабы развязать им руки, мол потом можно с перенести на это двигло другие моды и навешать красивых текстур и тд.
А THQ видимо ток за, халявный для них эдакий ремастер, ведь они по итогу его и одобрили с добавлением в стим
А так на данный момент из за физики с анимацией в это невозможно даже играть нормально. НУ и реально скоро ремейк, лично я до его выхода даже трогать особо Готан не хочу и так за эти годы столько в него наиграл что капец.
Спасибо за пояснение👍
удивительно если игра работает работает механически
аж попробовать разогнать графоний захотелось на уе5 если открытый билд был бы
Ну, кроме огня, сильных улучшений не видно. Лучше уж ремейк дождаться.
И куда его работа покатится после релиза релиза от разрабов?
Жесть и где тут ремастер ???? )))
Не запускается, ошибку выдает
все работает
ну заплач
У меня и ранее не запускалась "Готик1- 2",после апгрейда компа,чего только не делал, весь сайт мододелов -готоманов изучил-бесполезно. Жаль, конечно, "готик" мне нравится