На новом скриншоте ремейка "Готики" показали броню Болотного лагеря

В сеть выложили новый скриншот ремейка «Готики», на котором показали броню Болотного лагеря, и как она изменилась в процессе разработки. Авторы подчеркивают, что на скриншоте не Лестер (один из ключевых персонажей серии), а случайный член братства Спящего.
Создание ремейка ведется уже несколько лет. Предполагается, что полноценную геймплейную демонстрацию проведут в августе на конференции, посвященной играм THQ Nordic.
Если верить финансовому отчету Embracer, то современная версия «Готики» выйдет до конца марта 2025 года.
ремейк атмосферы оригинала не потерял судя по скриншоту. Ещё бы эмбиент услышать.
Главное, чтоб болотную траву из ремейка не вырезали.
и повестку не завезли.
Так вон стоит курит чел её
Так картинка то старая 😤 Как и скрин
Ждем презентацию THQ Nordic, должны что-то новое явить
И та и другая пикча уже 100лет как в сети лежат.
Слуги спящего отведают священной стали!
Как долго они ее рожают.
Хочется увидеть полноценный геймплей. Надеюсь, на выставке Gamescom, THQ уже покажет геймплейный трейлер
Ну когда уже релиз а? Помню как проходил оригинал в 2001 году, на двух дисках была, в 8 классе учился…эх как время летит…
Батон бы еще показали. Они это продавать будут, да? Попахивает очередным паразитированием на ностальгических чувствах зумерков.
Новость старая, обещали в августе на выставке гемплей уже
До выставки подкаст, правда не очень свежий
Если покажут геймплей, то выход скорей всего на конец года.
На выставке обещают дать поиграть.
Если достойный ремейк, не жмите бабки и покупайте.
Это одна из единственных рпг где не будет повестки.
там нету брони