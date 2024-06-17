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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 197 оценок

На новом скриншоте ремейка "Готики" показали броню Болотного лагеря

Simple Jack

В сеть выложили новый скриншот ремейка «Готики», на котором показали броню Болотного лагеря, и как она изменилась в процессе разработки. Авторы подчеркивают, что на скриншоте не Лестер (один из ключевых персонажей серии), а случайный член братства Спящего.

Создание ремейка ведется уже несколько лет. Предполагается, что полноценную геймплейную демонстрацию проведут в августе на конференции, посвященной играм THQ Nordic.

Если верить финансовому отчету Embracer, то современная версия «Готики» выйдет до конца марта 2025 года.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Wot_Snuper

ремейк атмосферы оригинала не потерял судя по скриншоту. Ещё бы эмбиент услышать.

7
Каприз888

Главное, чтоб болотную траву из ремейка не вырезали.

6
muxamor2011

и повестку не завезли.

3
WarCraf4er

Так вон стоит курит чел её

2
first_replica

Так картинка то старая 😤 Как и скрин

2
K0t Felix

Ждем презентацию THQ Nordic, должны что-то новое явить

2
borsic

И та и другая пикча уже 100лет как в сети лежат.

1
Избранный Иноса

Слуги спящего отведают священной стали!

1
PersonaR8

Как долго они ее рожают.

1
Artery Kaulitz

Хочется увидеть полноценный геймплей. Надеюсь, на выставке Gamescom, THQ уже покажет геймплейный трейлер

0
211186

Ну когда уже релиз а? Помню как проходил оригинал в 2001 году, на двух дисках была, в 8 классе учился…эх как время летит…

0
Aellie

Батон бы еще показали. Они это продавать будут, да? Попахивает очередным паразитированием на ностальгических чувствах зумерков.

0
buddaset

Новость старая, обещали в августе на выставке гемплей уже
До выставки подкаст, правда не очень свежий
Если покажут геймплей, то выход скорей всего на конец года.
На выставке обещают дать поиграть.
Если достойный ремейк, не жмите бабки и покупайте.
Это одна из единственных рпг где не будет повестки.

0
Lorenzo Lamas

там нету брони

-1