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Gothic 15.11.2001
9.2 1 952 оценки

Первый геймплей Gothic Classic на Nintendo Switch

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Gruz_
Новости

В сети появился первый геймплей игры Gothic Classic для Switch. Владельцы портативных консолей от Nintendo и поклонники легендарной RPG наверняка обратят внимание на эту игру, которая у многих вызовет чувство приятной ностальгии. 20-минутный геймплей можно увидеть ниже.

Напомним, что в случае Gothic Classic можно ожидать хорошей производительности, а также адаптированного интерфейса и управления героем. Впрочем, в новом релизе нас ждет еще немало нововведений, среди которых - улучшения искусственного интеллекта или исправления сюжета.

Релиз Gothic Classic на консоли Nintendo Switch состоится 28 сентября 2023 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Zodiac169

Слышишь эту музыку и уже обканчаться можно)

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Rey Harley

Какая же у нее плохая английская озвучка, не идет ни в какое сравнение с русской или немецкой. В ролике это прекрасно видно, актеры совсем не старались

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