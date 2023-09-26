Первый геймплей Gothic Classic на Nintendo Switch

В сети появился первый геймплей игры Gothic Classic для Switch. Владельцы портативных консолей от Nintendo и поклонники легендарной RPG наверняка обратят внимание на эту игру, которая у многих вызовет чувство приятной ностальгии. 20-минутный геймплей можно увидеть ниже.
Напомним, что в случае Gothic Classic можно ожидать хорошей производительности, а также адаптированного интерфейса и управления героем. Впрочем, в новом релизе нас ждет еще немало нововведений, среди которых - улучшения искусственного интеллекта или исправления сюжета.
Релиз Gothic Classic на консоли Nintendo Switch состоится 28 сентября 2023 года.
Слышишь эту музыку и уже обканчаться можно)
Какая же у нее плохая английская озвучка, не идет ни в какое сравнение с русской или немецкой. В ролике это прекрасно видно, актеры совсем не старались