ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 458 оценок

Серия игр Gothic резко подорожала на PC

Gruz_
Новости

Орды орков снова готовятся напасть на Миртану в грядущем ремейке Gothic 1, впрочем, это не единственная забота для Безымянного Героя: его оригинальные приключения теперь стоят гораздо дороже в Steam, GOG и других цифровых магазинах. И этот рост далеко не мал: в ряде регионов цены взлетели на 100, а то и более 200 %.

Так, в долларах США первые три игры серии Gothic подорожали с $9,99 до $19,99, а издание Universe Edition - с $19,99 до $39,99 (рост 100 %). Однако для польских игроков скачок оказался еще сильнее: для них цена Gothic Universe Edition выросла на 208%.

Как отмечает MKwadratPodcast, цены на серию значительно выросли в Steam, хотя в каждом регионе они разные. Вскоре и другие интернет-магазины скорректировали цены на игры серии от Piranha Bytes. И неважно, что это - приготовление к релизу ремейка Gothic 1, выпуск новых патчей или что-то еще, - теперь эти игры стоят гораздо дороже. Во всяком случае, в официальных магазинах.

Кроме того, от издателя THQ Nordic также не поступало никаких сообщений в связи с изменением ценообразования на игры.

8
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Пиримидон

На торрентах пока без изменений.

25
Balmont92

Разработка подорожала задним числом.

17
Bargainer

Давно купил. Их чуть ли не даром раздавали с огромной скидкой.

15
BewitchingBaron

я первую готику спиратил и ремейк спирачу, чтоб ощущения из молодости были максимально идеентичными :)

6
Driga

Хм. Странная логика у издателя поднимать цену, а потом делать скидку чтобы цена вернулась к изначальной!

3
Az_Az

Скидка на наценку

2
vertehwost

Щас возможно кого-то порвёт, но я недавно пытался поиграть в первую готики и не смог, я решил попробовать поплавать и не смог вынырнуть , начал сначала, и застрял в стыке текстур ландшафта, он просто бежал на месте и всë, я пытался играть в неё в детстве но 24 года назад эта игра казалась мне сложной, но сейчас для меня она тупо не играбельный в техническом плане, всмысле подорожала?

3
DanteNefelimSparda

Кто-то купит из-за ностальгии, это нормально,что она нравится не всем.

1
-zotik-

Такая штука. Лет 5 назад тоже пробовал поиграть. Не прошла она проверку временем геймплейно))

1
w0oozy

Игры того времени, лучше оставить в том времени, вместе с воспоминаниями, а в библиотеке иметь просто для ностальжи

0
A E

время фиксировать прибыль

1
Темный-Властелин

инфляция пацаны, инфляция)))))

0
Art Borsic

Да пофигу, куплена 100500 лет назад.

0
-zotik-

Разработка дорожает)

0
Dark1994

Давно все куплено

0
tatunserg

Давно за 1 бакс купил пак из 3 частей Готики. Также в Гог есть 2 и 3. Кстати третья в гоге, из коробки имеет русские субтитры, и правильный патч 1,75.

0