Серия игр Gothic резко подорожала на PC

Орды орков снова готовятся напасть на Миртану в грядущем ремейке Gothic 1, впрочем, это не единственная забота для Безымянного Героя: его оригинальные приключения теперь стоят гораздо дороже в Steam, GOG и других цифровых магазинах. И этот рост далеко не мал: в ряде регионов цены взлетели на 100, а то и более 200 %.
Так, в долларах США первые три игры серии Gothic подорожали с $9,99 до $19,99, а издание Universe Edition - с $19,99 до $39,99 (рост 100 %). Однако для польских игроков скачок оказался еще сильнее: для них цена Gothic Universe Edition выросла на 208%.
Как отмечает MKwadratPodcast, цены на серию значительно выросли в Steam, хотя в каждом регионе они разные. Вскоре и другие интернет-магазины скорректировали цены на игры серии от Piranha Bytes. И неважно, что это - приготовление к релизу ремейка Gothic 1, выпуск новых патчей или что-то еще, - теперь эти игры стоят гораздо дороже. Во всяком случае, в официальных магазинах.
Кроме того, от издателя THQ Nordic также не поступало никаких сообщений в связи с изменением ценообразования на игры.
На торрентах пока без изменений.
Разработка подорожала задним числом.
Давно купил. Их чуть ли не даром раздавали с огромной скидкой.
я первую готику спиратил и ремейк спирачу, чтоб ощущения из молодости были максимально идеентичными :)
Хм. Странная логика у издателя поднимать цену, а потом делать скидку чтобы цена вернулась к изначальной!
Скидка на наценку
Щас возможно кого-то порвёт, но я недавно пытался поиграть в первую готики и не смог, я решил попробовать поплавать и не смог вынырнуть , начал сначала, и застрял в стыке текстур ландшафта, он просто бежал на месте и всë, я пытался играть в неё в детстве но 24 года назад эта игра казалась мне сложной, но сейчас для меня она тупо не играбельный в техническом плане, всмысле подорожала?
Кто-то купит из-за ностальгии, это нормально,что она нравится не всем.
Такая штука. Лет 5 назад тоже пробовал поиграть. Не прошла она проверку временем геймплейно))
Игры того времени, лучше оставить в том времени, вместе с воспоминаниями, а в библиотеке иметь просто для ностальжи
время фиксировать прибыль
инфляция пацаны, инфляция)))))
Да пофигу, куплена 100500 лет назад.
Разработка дорожает)
Давно все куплено
Давно за 1 бакс купил пак из 3 частей Готики. Также в Гог есть 2 и 3. Кстати третья в гоге, из коробки имеет русские субтитры, и правильный патч 1,75.