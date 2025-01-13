Серия игр Gothic резко подорожала на PC

Орды орков снова готовятся напасть на Миртану в грядущем ремейке Gothic 1, впрочем, это не единственная забота для Безымянного Героя: его оригинальные приключения теперь стоят гораздо дороже в Steam, GOG и других цифровых магазинах. И этот рост далеко не мал: в ряде регионов цены взлетели на 100, а то и более 200 %.

Так, в долларах США первые три игры серии Gothic подорожали с $9,99 до $19,99, а издание Universe Edition - с $19,99 до $39,99 (рост 100 %). Однако для польских игроков скачок оказался еще сильнее: для них цена Gothic Universe Edition выросла на 208%.

Как отмечает MKwadratPodcast, цены на серию значительно выросли в Steam, хотя в каждом регионе они разные. Вскоре и другие интернет-магазины скорректировали цены на игры серии от Piranha Bytes. И неважно, что это - приготовление к релизу ремейка Gothic 1, выпуск новых патчей или что-то еще, - теперь эти игры стоят гораздо дороже. Во всяком случае, в официальных магазинах.

Кроме того, от издателя THQ Nordic также не поступало никаких сообщений в связи с изменением ценообразования на игры.