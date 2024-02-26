Создатели ремейка Gothic показали обновлённый внешний вид Огненного демона

По мере приближения второго месяца 2024 года Alkimia Interactive и THQ Nordic выпустили второй в этом году концепт-арт Gothic Remake. Был сделан довольно неожиданный выбор, так как был продемонстрирован огненный демон. Сказать, что он отличается от оригинала, значит ничего не сказать. В любом случае, смотрите сами.

Одно можно сказать наверняка — огненный демон из Gothic Remake будет довольно большим (а размах его крыльев еще больше). Учитывая, что он исполняет роль слуги Ксардаса, его поза гораздо больше подходит тому телохранителю-привратнику, которого мы встретим после нахождения башни некроманта, чем «летящему шару» из оригинала.

Можно предположить, что создателей в некоторой степени вдохновили демоны из игры ArcaniA. Также стоит упомянуть, что огненный демон появляется только в первой «Готике», и там только один (в башне Ксардаса), хотя остальные «обычные» демоны — с которыми мы также встречаемся во второй части — выглядят идентично ему. В Ночи Ворона появляется огненный демон, напоминающий четвероногого зверя.

Студия Alkimia Interactive уточнила на дискорд-канале Gothic Community, что в ремейке мы встретим огненного демона (в башне некроманта), «обычных» демонов и демон-принцев (лордов демонов).

Gothic Remake выйдет на ПК, PS5 и XSX/S. Вероятно, игра выйдет в 2024 году.