Страница ремейка Gothic в Steam была обновлена новыми скриншотами, дату выхода игры могут назвать уже скоро

Внимательные пользователи обратили внимание на обновленную страничку Gothic 1 Remake в цифровом магазине Steam. На первый взгляд может показаться, что с момента анонса витрина игры на площадке не менялась, однако она постепенно дополнялась новой информацией, а также изображениями. В последнее время, авторы ремейка культовой "Готики" особенно часто изменяют её страницу. Некоторые фанаты убеждены в том, что разработчики таким образом готовятся наконец-то озвучить дату релиза.

В последнем обновлении странички ремейка Gothic в Steam было добавлено несколько новых скриншотов. Большинство из опубликованных изображений уже можно было видеть на официальном сайте или в зарубежных изданиях. Теперь эти скриншоты были собраны и добавлены на общую витрину. Для тех, кто беспокоится о локализации игры на русский язык, эта часть не подверглась изменениям. Для ремейка по-прежнему заявлен полный дубляж и текстовый перевод.

Разработчики из студии Alkimia Interactive пока не спешат делиться свежей информацией об игре, но их активность в Steam может свидетельствовать о том, что команда авторов планирует что-то на ближайшее будущее. Учитывая, как долго ремейк "Готики" находится в разработке, вполне может быть, создатели собираются озвучить дату его выхода. Наиболее вероятно, анонс релиза Gothic 1 Remake состоится уже этим летом.