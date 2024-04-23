Страница ремейка Gothic в Steam была обновлена новыми скриншотами, дату выхода игры могут назвать уже скоро

Внимательные пользователи обратили внимание на обновленную страничку Gothic 1 Remake в цифровом магазине Steam. На первый взгляд может показаться, что с момента анонса витрина игры на площадке не менялась, однако она постепенно дополнялась новой информацией, а также изображениями. В последнее время, авторы ремейка культовой "Готики" особенно часто изменяют её страницу. Некоторые фанаты убеждены в том, что разработчики таким образом готовятся наконец-то озвучить дату релиза.
В последнем обновлении странички ремейка Gothic в Steam было добавлено несколько новых скриншотов. Большинство из опубликованных изображений уже можно было видеть на официальном сайте или в зарубежных изданиях. Теперь эти скриншоты были собраны и добавлены на общую витрину. Для тех, кто беспокоится о локализации игры на русский язык, эта часть не подверглась изменениям. Для ремейка по-прежнему заявлен полный дубляж и текстовый перевод.
Разработчики из студии Alkimia Interactive пока не спешат делиться свежей информацией об игре, но их активность в Steam может свидетельствовать о том, что команда авторов планирует что-то на ближайшее будущее. Учитывая, как долго ремейк "Готики" находится в разработке, вполне может быть, создатели собираются озвучить дату его выхода. Наиболее вероятно, анонс релиза Gothic 1 Remake состоится уже этим летом.
Остаётся ждать и надеяться... У игры есть и сюжет, и атмосфера, да и имя она себе сделала уже два десятка с гаком лет назад. Даже в наши дни, когда добрая половина игр выходят очень смутными, очень сложно "запороть" подобный ремейк.
Для ремейка по-прежнему заявлен полный дубляж и текстовый перевод.
Это радует. Надеюсь лучше чем в ведьмаке 3 и киберпуке, где все через силу говорят, будто их под дулом пистолета заставляли записывать.
Мне понравилась озвучка 3 ведьмака, а в киберпуке людей с улицы набрали.
Может, стоит послушать английскую, что бы поменять мнение - зачастую так и бывает.
Издатель сказал (новость давно была), что нам пофигу и игры у нас это не политическая агитация, а творчество ну или как-то так. Посему и купить можно и озвучка есть.
Готика ВанЛав
я понимаю что олдфаги щас заклюют меня но 3 готика моя первая ролевая игра .18 лет назад мне открылся этот жанр . И я правда пытался первые 2 игры пройти но не мог . Надеюсь римейк это исправит
не всем же начинать с первых частей игор и жевать низкополигональный игромеханически и стилистически отличающийся кактус, кек. что тут такого тоу?
в третьем готане только музыка хорошая , остальное индусы делали , это совсем не 1-2 часть ))
индусы делали "отвергнутые боги"
Не АААААААА, конечно, но в целом неплохо и лучше той дэмки. Впрочем, это пока постановочные, реальные бы увидеть.
Вах. Это там Диего что ли.
Очень жду, но пока что перепрохожу Архолос (Игра по вселенной Готики от фанатов, кто в танке).