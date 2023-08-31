В сети появилось превью на Gothic 1 Remake c новыми скриншотами ©

Журналисту издания TRG удалось побывать на закрытой презентации Gothic 1 Remake на gamescom 2023 и сегодня он опубликовал свои впечатления.

Шахтерская колония в ремейке будет примерно на 20-30% больше оригинала, что дает возможность добавить новые детали и возможности для открытий. Однако, по словам разработчиков, они все еще пытаются настроить освещение, которое в нынешнем виде разрушает всю мрачную атмосферу оригинала. Журналист отметил, что переход с Unreal Engine 4 на UE5 заметно отразился на графике.

Персонажи, особенно Диего и Нирас, достоверны и сразу напоминают оригинал. Диалоги не просто копируют оригинал, а вводят новые элементы и предыстории, которые делают мир Gothic еще более правдоподобным.

Боевая система особо не отходит от оригинала, но при этом оставляет место для современных корректировок. Журналист выразил надежду, что разработчики еще её доработают.

Разработчики во время презентации упомянули, что в игре будут некоторые сюжетные изменения, связанные, например, с четвёртым актом и ареной, но вдаваться в подробности не стали.

Бои на арене будут и после 4-й главы

Ремейк «Готики» должен выйти в 2024 году PC, PlayStation 5 и Xbox Series.