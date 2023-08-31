В сети появилось превью на Gothic 1 Remake c новыми скриншотами

Журналисту издания TRG удалось побывать на закрытой презентации Gothic 1 Remake на gamescom 2023 и сегодня он опубликовал свои впечатления.
Шахтерская колония в ремейке будет примерно на 20-30% больше оригинала, что дает возможность добавить новые детали и возможности для открытий. Однако, по словам разработчиков, они все еще пытаются настроить освещение, которое в нынешнем виде разрушает всю мрачную атмосферу оригинала. Журналист отметил, что переход с Unreal Engine 4 на UE5 заметно отразился на графике.
Персонажи, особенно Диего и Нирас, достоверны и сразу напоминают оригинал. Диалоги не просто копируют оригинал, а вводят новые элементы и предыстории, которые делают мир Gothic еще более правдоподобным.
Боевая система особо не отходит от оригинала, но при этом оставляет место для современных корректировок. Журналист выразил надежду, что разработчики еще её доработают.
Разработчики во время презентации упомянули, что в игре будут некоторые сюжетные изменения, связанные, например, с четвёртым актом и ареной, но вдаваться в подробности не стали.
Бои на арене будут и после 4-й главы
Ремейк «Готики» должен выйти в 2024 году PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
При упоминании UE5 уже страшно за оптимизацию становится, хех)
комьюнити манагер после моего "оптимизация будет в жопе" сказал "люблю эти ничем не подкрепленные заявления"... жду момента когда смогу ему отправить скриншоты с 25 фпс
это мы ждем
нормас так
Чем мне нравилась боевка, так это тем что игру можно было полностью пройти на одной лишь клавиатуре. Сомневаюсь что в ремейке будет такая возможность, но было бы забавно
переход с Unreal Engine 4 на UE5
Это единственное что меня сейчас действительно напрягает по поводу ремейка.
Уж думал что первую доделают на UE4 а вторую уже будут на пятой
если освоят на uе5 то время на 2й ремейк займет меньше времени
поскорее бы оценить что состряпали
у него был ронинский пучок? такое ощущение от скрина что в древней японии
а вдруг парикмахера добавили, как во 2-ом/3-ем ведьмаке?
был хвостик а не пучок. ну так тоже норм, да и не факт что это гг. может разрабы так троллят. ну или там какая нибудь парикмахерская есть) где можно прическу менять. все таки возможность широкого взаимодействие с миром была очень важной фишкой игры.
Расслабься, это не гг, в статье написанно что это Нирас.
Да это не ГГ
Ловко нашли выход с хвостиком, который проваливается в текстуры доспеха или двуручного меча за спиной))
Сюда этот Готан
Диего хоть на себя стал поход. а не это нечно из демки.