на главную
об игре
Gothic 2 14.06.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.4 2 463 оценки

Глобальная модификация "Хроники Миртаны: Архолос" для Gothic 2 получит полный русский дубляж уже в середине апреля

Избранный Белиара

Если вы давно хотели пройти одну из лучших модификаций по Gothic 2, которую многие фанаты считают за отдельную игру, стоит сообщить, что нужный момент уже почти настал. 15-го апреля в 12:00 по московскому времени состоится релиз русского дубляжа «Хроники Миртаны: Архолос». Если у вас установлен Архолос и русский язык активирован, произойдёт автоматическое обновление. Обновление будет доступно не только в Steam, но и в GOG.

Сейчас игра полностью проходима, критических ошибок не было замечено в ходе тестирования озвучки. Часть фраз перезаписана в угоду благозвучности и более точного перевода. Ведутся работы по правкам игровых текстов на предмет соответствия с дубляжом. После релиза ещё продолжится корректировка, однако существенных изменений не произойдёт.

Примеры озвучки:

28
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Amethistys

Кайф. Такая работа проделана! Невероятный труд и великодушие! Огромная благодарность и уважение создателям за этот шикарный и щедрый подарок! Ура!!!

7
AT_Sagor

Это же они самые — наши герои дубляжа из детства! Низкий поклон за такую работу.

5
Kazerad

Это супер, но появляется один вопрос, сейчас разработчики Архолоса, делают новый гигантский патч или даже расширение, 2.0, в нём будет много всего нового, включительно и новые задания, диалоги и тд, и очевидно что когда патч выйдет, то озвучка будет не полная, где то вероятно сломается, и что они будут дозаписывать, переделывать? очень сомневаюсь, но буду раз ошибаться)

4
Amethistys
В: Будет ли доозвучка новых фраз после релиза Архолоса 2.0?
О: До выхода обновления необходимо дожить. Пока что даже сами разработчики не в курсе, когда завершится работа над ним. Разумеется мы планируем озвучить и аддон, но всему своё время.

Источник

3
Kazerad Amethistys

Понял, ну хорошо)

3
Nimlis

Первое видео, 2:30, прям вспоминается сразу mmorpg AION 😉

1
Serious Ash

С одной стороны повеселей было с польской озвучкой, когда там начиналась ругань с многочисленным использованием всяких "курва" и "пердоле", но чтение субтитров серьёзно отвлекает от происходящего в данный момент. Остались еще ачивки, сама игра крайне понравилась. Так что ждёт явное перепрохождение в ближайшем будущем и конечно же попробовать уже с русским дубляжем. К тому же просмотренные сейчас примеры вполне устраивают, в целом понравилось.

0
YouTube_GamesTezi

Напомнил. Обожаю это. Да, я знаю, что это монтаж и что на видео не бобёр, но это ещё смешнее.

https://www.youtube.com/shorts/WgY5Q5d9SNQ

1
A E

Архолос получше ведьмаков будет.

0
Kesti

Любое дерьмо лучше дерьмака, архолос правда тоже не зашёл, без гильдии магов как то неинтересно.

0
YouTube_GamesTezi

Спасибище! Восхитительная новость.

-1