Глобальная модификация "Хроники Миртаны: Архолос" для Gothic 2 получит полный русский дубляж уже в середине апреля

Если вы давно хотели пройти одну из лучших модификаций по Gothic 2, которую многие фанаты считают за отдельную игру, стоит сообщить, что нужный момент уже почти настал. 15-го апреля в 12:00 по московскому времени состоится релиз русского дубляжа «Хроники Миртаны: Архолос». Если у вас установлен Архолос и русский язык активирован, произойдёт автоматическое обновление. Обновление будет доступно не только в Steam, но и в GOG.
Сейчас игра полностью проходима, критических ошибок не было замечено в ходе тестирования озвучки. Часть фраз перезаписана в угоду благозвучности и более точного перевода. Ведутся работы по правкам игровых текстов на предмет соответствия с дубляжом. После релиза ещё продолжится корректировка, однако существенных изменений не произойдёт.
Примеры озвучки:
Кайф. Такая работа проделана! Невероятный труд и великодушие! Огромная благодарность и уважение создателям за этот шикарный и щедрый подарок! Ура!!!
Это же они самые — наши герои дубляжа из детства! Низкий поклон за такую работу.
Это супер, но появляется один вопрос, сейчас разработчики Архолоса, делают новый гигантский патч или даже расширение, 2.0, в нём будет много всего нового, включительно и новые задания, диалоги и тд, и очевидно что когда патч выйдет, то озвучка будет не полная, где то вероятно сломается, и что они будут дозаписывать, переделывать? очень сомневаюсь, но буду раз ошибаться)
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Понял, ну хорошо)
Первое видео, 2:30, прям вспоминается сразу mmorpg AION 😉
С одной стороны повеселей было с польской озвучкой, когда там начиналась ругань с многочисленным использованием всяких "курва" и "пердоле", но чтение субтитров серьёзно отвлекает от происходящего в данный момент. Остались еще ачивки, сама игра крайне понравилась. Так что ждёт явное перепрохождение в ближайшем будущем и конечно же попробовать уже с русским дубляжем. К тому же просмотренные сейчас примеры вполне устраивают, в целом понравилось.
Напомнил. Обожаю это. Да, я знаю, что это монтаж и что на видео не бобёр, но это ещё смешнее.
https://www.youtube.com/shorts/WgY5Q5d9SNQ
Архолос получше ведьмаков будет.
Любое дерьмо лучше дерьмака, архолос правда тоже не зашёл, без гильдии магов как то неинтересно.
Спасибище! Восхитительная новость.