Глобальная модификация "Хроники Миртаны: Архолос" для Gothic 2 получит полный русский дубляж уже в середине апреля

Если вы давно хотели пройти одну из лучших модификаций по Gothic 2, которую многие фанаты считают за отдельную игру, стоит сообщить, что нужный момент уже почти настал. 15-го апреля в 12:00 по московскому времени состоится релиз русского дубляжа «Хроники Миртаны: Архолос». Если у вас установлен Архолос и русский язык активирован, произойдёт автоматическое обновление. Обновление будет доступно не только в Steam, но и в GOG.

Сейчас игра полностью проходима, критических ошибок не было замечено в ходе тестирования озвучки. Часть фраз перезаписана в угоду благозвучности и более точного перевода. Ведутся работы по правкам игровых текстов на предмет соответствия с дубляжом. После релиза ещё продолжится корректировка, однако существенных изменений не произойдёт.

Примеры озвучки: